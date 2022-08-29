Корабли первой линии ВМС Индии будут вооружены сверхзвуковыми ракетами «БраМос»

Все корабли первой линии ВМС Индии будут оснащены сверхзвуковыми крылатыми ракетами российско-индийского производства «БраМос». Об этом сообщил содиректор компании-производителя с российской стороны Александр Максичев.

РИА Новости

«Корабли первой и второй линии, да, будут вооружены. Задача состоит в том, чтобы вооружить (ракетами «БраМос». — RT) все корабли первой линии, данная задача успешно выполняется», — приводит РИА Новости его слова. По данным агентства, BrahMos Aerospace является совместным индийско-российским предприятием, которое производит сверхзвуковые крылатые ракеты наземного, подводного и воздушного базирования. Ранее российско-индийская корпорация BrahMos Aerospace представила на форуме «Армия-2022» сверхзвуковую крылатую ракету «БраМос».