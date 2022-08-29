Корабли первой линии ВМС Индии будут вооружены сверхзвуковыми ракетами «БраМос»
- РИА Новости
«Корабли первой и второй линии, да, будут вооружены. Задача состоит в том, чтобы вооружить (ракетами «БраМос». — RT) все корабли первой линии, данная задача успешно выполняется», — приводит РИА Новости его слова.
По данным агентства, BrahMos Aerospace является совместным индийско-российским предприятием, которое производит сверхзвуковые крылатые ракеты наземного, подводного и воздушного базирования.
Ранее российско-индийская корпорация BrahMos Aerospace представила на форуме «Армия-2022» сверхзвуковую крылатую ракету «БраМос».