На форуме «Армия-2022» представили сверхзвуковую ракету «БраМос»

Российско-индийская корпорация Brahmos Aerospace представила на форуме «Армия-2022» сверхзвуковую крылатую ракету «БраМос».

Об этом сообщает ФАН.

«Это крылатая ракета большой дальности, которая на всём протяжении полёта имеет сверхзвуковую скорость. По нашим оценкам, аналогов такой ракеты сегодня нет», — заявил со-директор российско-индийского предприятия Александр Максичев.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью «Радио 1» рассказал о существенных отличиях новой орбитальной станции, представленной «Роскосмосом» на VIII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», от МКС.