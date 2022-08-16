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На форуме «Армия-2022» представили сверхзвуковую ракету «БраМос»

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Российско-индийская корпорация Brahmos Aerospace представила на форуме «Армия-2022» сверхзвуковую крылатую ракету «БраМос».
На форуме «Армия-2022» представили сверхзвуковую ракету «БраМос»
  • AP

Об этом сообщает ФАН.

«Это крылатая ракета большой дальности, которая на всём протяжении полёта имеет сверхзвуковую скорость. По нашим оценкам, аналогов такой ракеты сегодня нет», — заявил со-директор российско-индийского предприятия Александр Максичев.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью «Радио 1» рассказал о существенных отличиях новой орбитальной станции, представленной «Роскосмосом» на VIII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», от МКС.

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