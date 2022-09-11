«Первыми идут вперёд»: генерал-майор запаса — о развитии и боевом применении танковых войск России

Отечественные танки остаются лучшими в мире по сочетанию ключевых боевых качеств, заявил в интервью RT выпускник Военной академии Генштаба ВС РФ, генерал-майор запаса Владимир Богатырёв. По его словам, российские бронемашины отличаются превосходной манёвренностью и хорошо адаптированы под самые разные природно-климатические условия. Как считает Богатырёв, опыт спецоперации на Украине позволяет сделать вывод, что танковые войска сохранили роль важнейшего элемента прорыва обороны противника. Вместе с тем, по словам генерал-майора запаса, специфика СВО диктует необходимость применения небольших танковых группировок.

— Владимир Николаевич, танковые войска всегда были гордостью нашей армии. Их уважали и продолжают уважать на Западе. В чём заключается отличительная черта отечественного танкостроения?

— Важнейшая особенность советского и российского танкостроения заключается в оптимальном сочетании всех качеств, которые нужны в бою. Каким в идеале должен быть танк? Достаточно незаметным на местности, иметь хорошую защиту, серьёзную огневую мощь, быть неприхотливым в обслуживании и ремонте, надёжным и способным преодолевать большие расстояния.

Всем этим качествам наши танки соответствуют. По сравнению с западными машинами они имеют гораздо более скромные массогабаритные характеристики, более низкий силуэт. Масса российских танков не превышает 50 т, тогда как современные натовские образцы весят уже за 60 т. В результате наши танки более манёвренные, спокойно передвигаются почти по любым мостам, их проще перевозить по железной дороге.

Танк, как и любой другой высокотехнологичный тип военной техники, требует компромиссных конструкторских решений. На мой взгляд, наши инженеры в наиболее полной мере реализовали этот принцип.

Кроме того, наши танки хорошо адаптированы под самые разные природно-климатические условия. В частности, у нас есть газотурбинный Т-80. Его двигатель не требует прогрева в мороз и прекрасно подходит для эксплуатации в Арктике. А глубоко модернизированные Т-72Б3М и новые Т-90М хорошо показывают себя в горно-пустынной местности.

Может быть, я, как офицер и патриот своей Родины, несколько предвзят, но считаю российские танки лучшими в мире по сочетанию ключевых боевых качеств. Кроме того, наши машины относительно недорогие. Экономические возможности современной России позволяют содержать и непрерывно развивать наше танкостроение.

Недружественные страны это тоже прекрасно понимают, внимательно изучают наши новые технические решения и тактику применения танков. Как мне представляется, в странах НАТО высоко оценивают возможности наших танковых войск.

Генерал-майор запаса Владимир Богатырёв

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— В чём особенность западной танкостроительной школы?

— На Западе нет единой школы танкостроения. Есть американская, британская, французская и немецкая школы. Своя отдельная школа есть у Израиля. Развиваются китайская и иранская.

Если давать им характеристику в самых общих чертах, то французская школа — это танки Leclerc, которые отличаются хорошей электроникой, а американские Abrams и немецкие Leopard имеют высококачественные и необычайно мощные двигатели.

В целом западные конструкторы пошли по совершенно другому пути. Например, в отличие от СССР и России, они оставили четвёртого члена экипажа — заряжающего. У нас же, начиная с Т-64, устанавливается автомат заряжания, который позволяет существенно экономить внутреннее пространство танка. Собственно, наличие заряжающего — одна из объективных причин того, что натовские танки такие массивные.

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Не скрою, что западные машины более комфортны для экипажа. Но эта проблема в модернизированных и новых танках России, особенно в Т-14, практически решена.

О недостатках зарубежных машин я бы говорил весьма условно. Их совершенствованием занимаются очень компетентные люди. Что-то у западных специалистов получается хуже, чем у нас, а что-то — лучше.

По огневой мощи российские и западные танки сопоставимы. Тот же автомат заряжания не даёт выигрыша в скорострельности. Однако определённым преимуществом отечественных машин в плане огневых возможностей я бы назвал наличие управляемых ракет наряду с традиционными снарядами калибра 125 мм.

— Стоит ли в принципе увеличивать калибр орудия танков? Об этом задумались на Западе, а в России ранее предлагали поставить 152-мм орудие на Т-14 «Армата».

— Установка более тяжёлой и мощной пушки потребует кардинального изменения компоновки танка. Очевидно, что тогда увеличится его масса и сократится боекомплект. В итоге будет не слишком понятно, чем танк с такой пушкой принципиально отличается от самоходной артиллерийской установки. Боюсь, что танк с существенно более мощным орудием в итоге потеряет слишком много родных боевых преимуществ — прежде всего это подвижность и манёвренность.

— На фоне спецоперации в российской и западной публичной сфере высказывается мнение, что танк потерял прежнее значение на театре военных действий (ТВД), что сейчас это, по сути, лишь средство огневой поддержки пехоты. Что вы думаете по этому поводу?

— Утверждения о том, что значение танка на поле боя сильно деградировало, регулярно звучат в последние десятилетия. Критики часто используют следующие аргументы: количество танков в арсеналах ведущих армий мира со времён холодной войны сократилось, по-настоящему революционных разработок практически нет, танки стали более уязвимы на ТВД из-за развития средств разведки, БПЛА и ракетного вооружения.

Все эти аргументы — полуправда. Да, танковых армад давно нет и масштабных танковых сражений тоже.

Но обратите внимание, что ни одно крупное государство мира от танков не отказалось, постоянно модернизирует их и всегда применяет их в практически любых боевых действиях. Более того, наметилась тенденция к укрупнению танковых частей.

Как и прежде, танк остаётся главным средством прорыва обороны противника и самым защищённым видом военной техники. Танки способны совершать рейды в глубину обороны врага и наносить ему очень серьёзный ущерб. Во многом танки незаменимы как наземные средства борьбы с бронетехникой противника, его инженерными сооружениями, огневыми точками, в том числе в городской местности.

РИА Новости

Мало кто знает, но при критической необходимости танк может фактически заменить САУ, так как имеет возможность вести стрельбу по навесной траектории. Дальность огня при угле возвышения танкового орудия свыше 20 градусов достигает 10 и более км (против максимальной дальности стрельбы прямой наводкой в 5 км. — RT).

Однако в современных условиях танк нецелесообразно использовать как самостоятельную боевую единицу. Иначе он действительно с большой вероятностью будет обнаружен и уничтожен авиацией, пехотой, артиллерией или вражеским танком.

Современный танк действует в составе информационно-разведывательной системы АСУ ТЗ (автоматизированной системы управления тактического звена. — RT). Только под прикрытием средств ПВО, при эффективной войсковой разведке и артподготовке танк реализует заложенный в него боевой потенциал. Огневая поддержка пехоты, о которой говорят критики, — это лишь одна из основных и традиционных задач танковых войск.

Спецоперация красноречиво опровергает тезис о ненужности танков на ТВД. Их активно применяют обе стороны в наступательных действиях, в том числе в населённых пунктах.

— На просторах интернета много критических замечаний относительно слабой защищённости танков. Российские машины, как утверждается, лишены комплексов активной защиты (КАЗ), и это их большой недостаток.

— Я повторюсь: при эффективной работе средств поддержки и прикрытия танк, причём даже не самый защищённый, способен успешно выполнять задачи прорыва обороны противника.

Если обсуждать непосредственно защиту танков, то первостепенное значение имеет качество брони, а также динамической защиты, то есть комплексов, обеспечивающих подрыв вражеских кумулятивных снарядов.

Комплексы активной защиты — это средства, поражающие боеприпасы ещё на подлёте. Их на российских танках действительно пока немного. Это дорогие средства обороны, но они тоже нужны. Насколько я могу судить, в ближайшее время проблема оснащения наших танков КАЗ уйдёт с повестки дня. Тем более у российской оборонки есть достойные разработки в этой области.

— Спецоперация в очередной раз показала, насколько важна ситуационная осведомлённость на ТВД. Важным средством её обеспечения являются БПЛА. Есть ли необходимость оснастить наши танки дронами, которые вылетали бы из пушек и передавали потом информацию экипажам?

— Во все времена экипаж танка испытывал трудности в обеспечении ситуационной осведомлённости. Сейчас эта проблема решается установкой разнообразного наблюдательного оборудования и взаимодействием с другими типами техники, включая БПЛА.

В России и на Западе обсуждается необходимость создания танкового боеприпаса в виде БПЛА с раскрывающимся крылом или аэродинамическим оперением после вылета из канала ствола. Это жизнеспособная идея, но острой необходимости в разработке такого изделия я лично не вижу по причине и без того широкого распространения лёгких тактических беспилотников в войсках.

— Не могу не спросить про особенности применения танков в ходе СВО. Крупных танковых сражений, конечно, мы не наблюдали. Но были ли, например, танковые дуэли?

— На самом деле мы не так много знаем об особенностях применения танков в спецоперации. Несмотря на широкое распространение телекоммуникационных устройств, до нас, естественно, доходит весьма скупая достоверная информация.

Скорее всего, танковые дуэли в том или ином виде происходят. В конце концов, одно из главных предназначений танка — это борьба с себе подобными.

Танк ВС РФ в ходе спецоперации

РИА Новости

Я согласен с вами, что по-настоящему массового одновременного боевого применения танков на Украине мы не видим. Однако здесь играет роль специфика СВО, где отсутствует стремление сторон организовать по-настоящему масштабный рывок вглубь обороны противника крупными массами войск.

Это не классический и совершенно не типичный вооружённый конфликт. Однако, как я и говорил выше, штурмовые действия на украинском ТВД не проводятся без танков. Под тщательным прикрытием и небольшими группами танки первыми идут вперёд. За танками двигаются БМП, затем БТР, другая колёсная техника и пехота. Если наступление ведут ВС РФ, то применяются ещё и БМПТ «Терминатор». Эта машина зарекомендовала себя как эффективное средство поддержки танков.

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— Многие в России задаются вопросом, почему в ходе спецоперации не применяется Т-14 «Армата»? Что вы можете сказать на этот счёт? И какое, на ваш взгляд, будущее у этого танка?

— Об этом необходимо спрашивать наш Генеральный штаб. Там работают люди, которые намного лучше нас и огромного количества псевдоэкспертов на ТВ разбираются в том, какую технику необходимо применять в боевых действиях. Если Т-14 не отправляют в зону СВО, значит, в этом нет необходимости.

Со своей стороны, могу сказать, что, исходя из специфики СВО, там вполне реально применять даже танк Т-62М, который недавно в усовершенствованном виде был продемонстрирован на форуме «Армия-2022». Этот вариант — очень достойная машина с пушкой калибра 115 мм, для которой есть достаточное количество снарядов.

Поэтому я лично не вижу какой-то острой необходимости применять Т-14 в зоне спецоперации. Как мне представляется, «Армата» — это технологическая платформа не только для танков, это задел для развития на перспективу. По количеству новаторских решений этот танк опередил современные западные образцы на 15—20 лет. Сейчас требуется кропотливое освоение этих новаций и развитие техники, с которой «Армата» будет взаимодействовать на поле боя.

Потенциал Т-14 пока остаётся нераскрытым, но совместная работа наших инженеров и военных непременно приведёт к весомому практическому результату.