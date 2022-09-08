Всё необходимое на одной платформе: как создавалась и модернизировалась знаменитая «Тунгуска»

8 сентября 1982 года на вооружение ВС СССР был принят первый в мире зенитный пушечно-ракетный комплекс под наименованием «Тунгуска». Cамоходка предназначалась для прикрытия танковых колонн. Её создание стало ответом Советского Союза на появление американского штурмовика A-10 Thunderbolt II и ударного вертолёта Bell AH-1 Cobra, с которыми уже не могли бороться прежние средства ПВО. Главная особенность «Тунгуски» — размещение на одном шасси пушек, зенитного вооружения и оборудования для поиска воздушных угроз. Сейчас этот комплекс эксплуатируется ВС РФ в глубоко модернизированном виде. По мнению экспертов, в перспективе «Тунгуску» может заменить в войсках гусеничная версия высокоэффективной самоходки «Панцирь».

40 лет назад постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР на вооружение советской армии был принят первый в мире зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК), получивший наименование «Тунгуска».

Главным разработчиком этого уникального самоходного средства было тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП). Работы возглавлял известный оружейник Аркадий Шипунов. Ему активно помогали Василий Грязев, который создавал автоматические пушки, и Владимир Кузнецов, отвечавший за изготовление ракетного вооружения.

Серийное производство «Тунгуски» было развёрнуто на Ульяновском механическом заводе, пушки выпускались в Туле, ракеты — в Кирове, прицельно-оптическое оборудование — в Ленинграде, а гусеничное шасси ГМ-352 с системой электропитания — в Минске.

Основное предназначение «Тунгуски» заключалось в прикрытии сухопутных войск на ближних дистанциях от низколетящих воздушных объектов — прежде всего самолётов и вертолётов.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев пояснил, что создание «Тунгуски» стало ответом СССР на появление у США новых хорошо защищённых авиационных платформ — штурмовика A-10 Thunderbolt II и ударного вертолёта Bell AH-1 Cobra. Данные типы авиатехники, как считали в Москве, представляли серьёзную угрозу для танковых войск.

«Готовясь к горячей войне с НАТО, СССР делал упор на стремительные прорывы танковых войск. В гипотетическом противостоянии американские Thunderbolt II и Cobra могли доставить советским танкам много неприятностей. Армии требовалось новое войсковое средство ПВО, способное вести огонь на марше. Им, собственно, и стала «Тунгуска», — сказал Корнев.

Вместо «Шилки»

До появления «Тунгуски» функции прикрытия танковых войск на ближних дистанциях возлагались на самоходку ЗСУ-23-4 «Шилка», которая была приспособлена под поражение целей на высоте до 1,5 км. Эти средства ПВО стали поступать в войска с 1965 года. Первоначально «Шилки» взаимодействовали с самоходками ЗСУ-57-2, а затем с зенитными ракетными комплексами «Стрела-1».

ЗСУ-23-4 постоянно модернизировалась. Советские конструкторы повышали её надёжность, живучесть, увеличивали боекомплект самоходки и устанавливали на неё более совершенные пушки.

ЗСУ-23-4 «Шилка»

© Минобороны России

Однако во второй половине 1970-х годов даже радикально обновлённая «Шилка» с трудом могла справиться с новыми воздушными угрозами, говорит Корнев. По словам эксперта, советское военное руководство хотело получить самоходку, где помещались бы зенитные ракеты, пушки, радар и большое количество другого оборудования.

«На излёте 1970-х годов 23-мм пушкам «Шилки» не хватало мощи. К тому же в армиях СССР и западных стран широкое распространение получили ПЗРК. Стало понятно, что самоходка должна быть носителем более солидных пушек и определённого количества зенитных управляемых ракет (ЗУР) для ударов на дальности по меньшей мере 5 км», — заявил Корнев.

Как рассказал эксперт, первоначально Минобороны СССР стремилось вооружить армию ЗПРК с пушками калибра 57 мм. Такие орудия при наличии качественных комплексов наведения могли бы создавать очень высокую плотность огня по воздушным целям.

«В идеале Советскому Союзу требовалось средство ПВО именно с 57-мм пушками, но поместить их на одну платформу с ракетными установками оказалось чрезвычайно сложной задачей. Такое средство ПВО было слишком массивным, теряло преимущество в подвижности. Поэтому был выбран компромиссный вариант с пушками калибра 30 мм», — добавил Корнев.

По словам эксперта, отказ от орудий калибра 57 мм позволил избежать утяжеления ЗПРК. Масса самоходки с полным боекомплектом и топливом оказалась на приемлемом уровне в 34 т.

«Таким образом у «Тунгуски» сохранилась хорошая плавность хода. Это качество важно не только с точки зрения комфорта экипажа. Без него было бы трудно обеспечить точность стрельбы в движении», — пояснил Корнев.

«Тунгуска» получила арсенал из двух двухствольных 30-мм автоматических пушек АО-17 (ГШ-30). Эти орудия имели механизм для дистанционной перезарядки автомата и средства принудительного водяного охлаждения стволов с внешней циркуляцией.

Впоследствии на ЗПРК были установлены более совершенные 2А38, стреляющие осколочно-фугасно-зажигательными снарядами. Темп стрельбы из двух таких орудий превышал 4 тыс. выстрелов в минуту, начальная скорость снарядов составляла 960—980 м/с.

Стрельбы из ЗПРК «Тунгуска»

Позже на «Тунгуску» были смонтированы модернизированные версии 2А38. Они имели автономную систему водоиспарительного охлаждения ствольного блока. Это устройство позволяло отстреливать значительное количество боеприпасов при напряжённых режимах стрельбы.

Важными достоинствами 2А38М считаются электропиротехническая система перезарядки, обеспечивающая высокое быстродействие и надёжность управления стрельбой, а также дульный датчик фактических значений начальной скорости снарядов, способствующий повышению точности поражения целей.

Темп стрельбы из обоих орудий 2А38М достигал 5 тыс. выстрелов в минуту. Максимальная зона поражения составляла 3 км, а по наклонной дальности — 4 км.

По бокам «Тунгуски» тульские инженеры разместили две спаренные пусковые установки ЗУР 9М311, способные действовать независимо друг от друга. Дальность поражения целей этим боеприпасом составляла 8 км, высота — 3 км, средняя скорость — 600 м/с, масса боевой части — 9 кг.

Главный разработчик ракеты — Владимир Кузнецов — лишил своё детище маршевого двигателя. Такое конструкторское решение исключило задымление линии визирования цели, как следствие — возросли надёжность и точность наведения боеприпасов.

Вместо маршевого силового агрегата 9М311 получила облегчённый стартовый двигатель с пластмассовым корпусом. После вылета из транспортно-пускового контейнера он сообщал ракете начальную скорость и отделялся примерно через 2,6 секунды полёта.

В целом отсутствие маршевого агрегата позволило создать малогабаритную, достаточно лёгкую ракету с упрощённой компоновкой бортовой аппаратуры и боевого снаряжения.

Освободившееся внутреннее пространство было использовано Кузнецовым для установки достаточно мощной, учитывая скромные габариты ракеты, боевой части.

Зенитный комплекс «Тунгуска-М»

© Минобороны России

9М311 поражала цели как прямым попаданием, так и подрывом на удалении до 5 м от объекта по сигналу неконтактного датчика. Ракета имела достойные баллистические характеристики и могла поражать маневрирующие цели, пояснил Дмитрий Корнев.

Вместе с ракетами и пушками на гусеничной платформе ГМ-352 тульские инженеры разместили достаточно солидный объём оборудования, необходимого для мониторинга воздушной обстановки и наведение оружия.

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«Тунгуска» получила радиоприборный комплекс РЦК 1А27 в составе радиолокационной станции, цифровой вычислительной системы и комплекса измерения углов качек. Также коллектив КБП оснастил своё детище оптическим прицелом, аппаратурой навигации и связи.

Для защиты экипажа изготавливался бронированный корпус, способный выдерживать попадание пуль калибра 7,62 мм и осколков от артиллерийских снарядов.

Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с RT назвал «Тунгуску» высокоэффективным средством прикрытия танковых колонн и другой бронетехники на малых, предельно малых высотах.

«Появление «Тунгуски» — это без всякого сомнения большое достижение отечественной оборонки. На одной гусеничной платформе наши инженеры смогли разместить всё необходимое. Новый ЗПРК стал важным элементом нашей системы войсковой ПВО», — сказал эксперт.

По словам Хатылева, боевое крещение «Тунгуска» получила в афганской кампании. Правда, там она применялась советскими войсками для поражения наземных целей.

«Пушечное вооружение «Тунгуски» неплохо приспособлено и для борьбы с сухопутными целями. Его мощи хватает, чтобы прошивать броню едва ли не любой бронетехники и разрушать каменистые укрепления», — заявил Хатылев.

«Концептуально не устарела»

За 40 лет службы «Тунгуска» дважды проходила модернизацию, которая сопровождалась установкой современного оружия и радиоэлектронного оборудования. Первая программа усовершенствования завершилась в 1990 году принятием на вооружение «Тунгуски-М».

В настоящее время российская армия использует модификацию «Тунгуска-М1», адаптированную для поражения малоразмерных летательных аппаратов. Данное средство ПВО оснащается автоматизированным оборудованием, усовершенствованными зенитными ракетами 9М311-1М и отечественным шасси ГМ-5975.

Современная модификация комплекса ближнего действия «Тунгуска»

РИА Новости

© Игорь Зарембо

По мнению Хатылева, «Тунгуска-М1» не потеряла актуальности как средство ПВО ближнего радиуса. В то же время, как считает эксперт, для продолжения эксплуатации ЗПРК требуется заменить пушечное вооружение, радиолокационное и навигационное оборудование на более современные образцы.

«Спустя 40 лет «Тунгуска» концептуально не устарела. Я думаю, что на современном театре военных действий она способна хорошо справляться с БПЛА и другими низколетящими объектами. Однако самоходке всё же нужна модернизация. Тем более в российской армии появились более эффективные комплексы ближнего радиуса — это «Тор-М2», «Панцирь», — рассуждает Хатылев.

Аналогичной точки зрения придерживается и Дмитрий Корнев. По мнению эксперта, российские ВС продолжают эксплуатацию «Тунгуски-М1» прежде всего из-за отсутствия гусеничной модификации «Панциря», который также вооружён пушками и зенитными ракетами.

«Высокая эффективность «Панциря» неоднократно была доказана в реальных боевых условиях. Но у этого комплекса нет гусеничной версии и сопровождать танки на всех участках местности он не может. С моей точки зрения, необходимо либо модернизировать «Тунгуску-М1», либо заменить её на гусеничный «Панцирь», то есть самоходку с большими огневыми возможностями», — резюмировал Корнев.