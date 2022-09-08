«Комплексное укрепление обороноспособности»: какие тактические приёмы отрабатывались на манёврах «Восток-2022»

Участники стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Восток-2022» достигли поставленных целей. Об этом заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, выступая на церемонии закрытия манёвров. СКШУ начались 1 сентября. В общей сложности к выполнению задач были привлечены 50 тыс. военнослужащих из 14 стран. Основная фаза СКШУ прошла 6 сентября в Приморском крае на полигоне Сергеевский: коалиционные силы отработали тактические приёмы достижения огневого превосходства над противником. По мнению экспертов, «Восток-2022» продемонстрировал способность России развёртывать крупные группировки в АТР и осуществлять при этом взаимодействие с иностранными подразделениями.

В России завершилось стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Восток-2022». Церемония закрытия манёвров состоялась на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Выступая на ней, замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров заявил, что цели учения достигнуты в полном объёме.

«Сегодня мы завершаем совместные стратегические учения «Восток-2022»… У нас есть чёткое понимание того, что нам необходимо делать сегодня и к чему стремиться завтра для надёжного обеспечения военной безопасности наших государств. Считаю, что цели учения достигнуты в полном объёме», — сказал Евкуров.

По словам замглавы военного ведомства России, личный состав подразделений, экипажей военной техники и кораблей продемонстрировал «высокую боевую выучку и слаженность».

Также на церемонии закрытия СКШУ выступили представители ВС стран-участниц, включая заместителя начальника штаба Северного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-майора Фа Линя.

Напомним, что в манёврах «Восток-2022», помимо вооружённых сил КНР, приняли участие подразделения Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

По информации Минобороны РФ, в общей сложности в СКШУ «Восток-2022» было задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, «в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения».

Огневая карусель

Напомним, манёвры «Восток-2022» стартовали 1 сентября. Розыгрыш тактических эпизодов происходил на семи полигонах Восточного военного округа (ВВО) — «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Манёвры были направлены на совершенствование навыков командного состава по управлению межвидовыми и коалиционными группировками войск. По легенде СКШУ, формирования отражали агрессию сухопутных, авиационных и морских группировок условного противника.

Президент России Владимир Путин (посередине), министр обороны Сергей Шойгу (слева), начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа) на СКШУ «Восток-2022»

kremlin.ru

На первом этапе СКШУ, который продолжался трое суток, российская армия и подразделения её союзников отработали оборонительные и наступательные действия, а на втором — осуществили стратегическую операцию по разгрому неприятеля на приморском направлении.

В основу практических действий были положены опыт современных вооружённых конфликтов и новые тактические приёмы, апробированные в мероприятиях боевой подготовки.

Розыгрыш основных тактических эпизодов состоялся на полигоне Сергеевский. 6 сентября за ним наблюдали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Затем глава государства провёл совещание с руководством военного ведомства и представителями ведущих оборонных компаний.

6 сентября участники СКШУ отразили попытки условного противника выбить их с захваченного рубежа. С целью завоевания огневого превосходства союзные силы нанесли массированные удары по пунктам управления и важным объектам военной инфраструктуры противника.

Для поражения позиций применялись реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», «Торнадо-Г», «Град», артиллерийские комплексы «Гиацинт», «Мста-Б» и PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая.

Кроме того, коалиционные силы осуществили групповой пуск ракет оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» и групповой авиационный удар.

Для подавления артиллерии противника широко применялись радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1М», «Аистёнок», комплексы наземной артиллерийской разведки СНАР-10М1 и беспилотники. Они выявляли вражеские огневые точки. Удар по ним наносился из РСЗО и ствольных артиллерийских орудий.

В ходе розыгрыша основных тактических эпизодов массированно использовались огнемётные комплексы. Вооружённые ими военнослужащие в составе смешанных отрядов уничтожили бронегруппу условного противника, применив так называемую огнемётную карусель — приём, позволяющий последовательно уничтожать цели с различных направлений.

Предпринятые меры огневого воздействия нарушили систему управления вражескими войсками и позволили ввести в бой второй эшелон ударной группировки союзников, состоявший из подразделений России, Китая, Алжира и Белоруссии.

Танк на СКШУ «Восток-2022»

РИА Новости

© Алексей Никольский

Как сообщается в материалах Минобороны РФ, на направлении главного удара действовали соединения 5-й и 35-й армий Восточного военного округа. Вместе с ними на правом фланге двигались вперёд части ВС Белоруссии и НОАК.

Для наступления на позиции противника были привлечены танки Т-72Б3, Т-80БВМ, новейшие бронетранспортёры БТР-82АМ с пушками калибра 30 мм и противотанковыми управляемыми ракетами, а также зарубежная боевая техника.

Наступление военной техники прикрывали зенитные комплексы «Тор-М2У», «Панцирь-С1», «Тунгуска-М1», «Стрела-10МН» и расчёты ПЗРК «Верба».

«С выходом на рубеж перехода в атаку подразделения огнём с ходу уничтожили живую силу и огневые средства условного противника на переднем крае и в глубине его опорных пунктов», — говорится на сайте военного ведомства России.

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При этом легенда СКШУ учитывала неизбежность потерь в ходе активных наступательных действий. В частности, на полигоне Сергеевский была отработана эвакуация раненых и вышедшей из строя военной техники.

Помимо действий на местности, коалиционные силы отработали освобождение населённого пункта. Эту задачу выполняли наземные подразделения ВС Таджикистана и Азербайджана. Поддержку с воздуха сухопутным формированиям оказывала армейская авиация ВКС России и НОАК.

В боях за населённый пункт применялись миномёты и самоходные комплексы УР-77 «Метеорит», которые использовались как по прямому назначению, так и нестандартно.

Основное предназначение УР-77, который в войсках называют «Змеем Горынычем», заключается в дистанционном проделывании ходов на минном поле посредством применения заряда с тормозным канатом. Участники СКШУ применили УР-77 для разминирования, ударов по вражеским войскам, а также для разрушения многоэтажных зданий, мостов и дорожных покрытий.

Действия сухопутных формирований коалиционных сил поддерживала с моря группировка Тихоокеанского флота и ВМС Китая. Россия направила на СКШУ корабль управления «Маршал Крылов», корветы «Гремящий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», большие десантные корабли «Ослябя», «Пересвет» и «Николай Вилков». От НОАК в учении были задействованы эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».

В контексте спецоперации

Как отметил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, участие в СКШУ «Восток-2022» подразделений из 14 стран мира свидетельствует о готовности стран ОДКБ и ШОС продолжать военное сотрудничество с Россией, несмотря на давление Запада.

«Особое внимание, конечно, было приковано к участию Китая, который привлёк к СКШУ свою боевую авиацию и ВМС. Я думаю, что масштаб военного взаимодействия наших стран на фоне провокационной политики США будет только возрастать. По крайней мере, как мне представляется, Москва и Пекин вполне отчётливо дали это понять», — сказал Михайлов.

Впрочем, как заявил эксперт, первоочередное значение «Восток-2022» имел для повышения боеготовности войск Восточного военного округа, которые могут быть задействованы в боевых действиях на Украине. Михайлов напомнил, что подразделения ВВО принимают участие в спецоперации с самых первых дней.

Ракетные пуски в ходе СКШУ «Восток-2022»

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

«В нынешнем контексте Восточный военный округ — это не только оборона необычайно протяжённых границ нашего государства. Боевая подготовка подразделений, дислоцированных в Сибири и на Дальнем Востоке, важна ещё и в контексте спецоперации. Военнослужащим важно усваивать опыт, полученный в ходе СВО, и потом применять его на практике», — говорит Михайлов.

В беседе с RT военный эксперт Никита Буранов придерживается несколько иной точки зрения. По его мнению, учения «Восток-2022» призваны главным образом продемонстрировать способность России развёртывать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) крупные силы и привлекать к выполнению задач союзные формирования.

«Из-за политики США и их союзников геополитическая ситуация в АТР последовательно ухудшается. России просто необходимо продолжать комплексное укрепление обороноспособности на восточном направлении, чтобы у недружественных стран не возникло соблазна устроить какие-либо угрожающие нашей стране военные акции», — подытожил Буранов.