От автожира к боевым вертолётам: какое технологическое наследие оставил авиаконструктор Николай Камов

120 лет назад в Иркутске появился на свет знаменитый отечественный авиаконструктор Николай Камов. Благодаря его таланту и упорству страна получила уникальную вертолётную школу. Главное ноу-хау Камова — соосная схема расположения несущих винтов. Она даёт преимущество в компактности, манёвренности и устойчивости полёта. Камовские вертолёты оказались широко востребованы в палубной, армейской авиации, а также в гражданском сегменте — в частности, в пожаротушении. По мнению экспертов, авиаконструктор создал фундамент для разработки высокоэффективных винтокрылых машин.

14 сентября 1902 года в Иркутске родился один из отцов-основателей отечественного вертолётостроения Николай Камов.

Камов воспитывался в интеллигентной семье, где ему привили интерес к образованию и науке. Он демонстрировал выдающиеся успехи в учёбе, особенно в математике. Тем не менее в детстве больше тяготел к медицине и химии.

В 1918 году после окончания иркутского коммерческого училища преуспевающий юноша стал студентом Томского технологического института. Во время учёбы в вузе Камов «заболел» воздухоплаванием. В Томске он впервые увидел полёт аэроплана, а его соседом по парте был лётчик Харитон Славороссов (Семененко), установивший до Первой мировой войны несколько мировых рекордов.

С третьего курса Камов по собственной инициативе целенаправленно изучал авиастроение и участвовал в работе институтского авиакружка. После окончания института молодой человек занял должность инженера-механика на московском концессионном заводе Юнкерса.

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Как пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, Камов начинал профессиональный путь в тот момент, когда вертолётное воздухоплавание делало только первые и очень робкие шаги.

«Вертолёт — это существенно более сложное изделие, чем самолёт. У него большая тяговооружённость. Это означает, что для его поднятия в воздух требуются более мощные относительно массы летательного аппарата двигатели», — говорит Корнев.

Кроме того, как отметил эксперт, на заре развития вертолётостроения конструкторы ведущих стран мира были заняты поиском нестандартных решений в области механики. Прежде всего требовалось изготовить надёжные элементы несущих винтов.

«На мой взгляд, Камов, как и многие великие изобретатели, осознавал, что сфера его работы может долгое время находиться в плоскости теоретических расчётов и экспериментов. В 1920—1930-е годы Камову многого не хватало для реализации своих идей. По сути, его конструкторский потенциал стал реализовываться, как только подтянулось советское материаловедение и двигателестроение», — отметил Корнев.

Соосная революция

В 1927 году Камов начал пробовать себя в сегменте морского самолётостроения. Работая в бюро под руководством авиаконструктора Дмитрия Григоровича, он увлёкся идеей установки на летательный аппарат несущего винта. Так в 1929 году появился первый советский автожир.

Изделие представляло собой моноплан, который имел типичный для самолётов той поры толкающий винт (пропеллер) и несущий винт. Первый агрегат обеспечивал горизонтальную скорость, а второй создавал подъёмную силу.

Автожир разработки 1929 года

© rostec.ru

Позднее, уже работая в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), Камов разработал первый в мире боевой автожир. Машина получила наименование А-7 и применялась в сражениях с вермахтом в Смоленской области в годы Великой Отечественной войны.

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Несмотря на свой талант, Камов всё же не стал первым изобретателем полноценного вертолёта. Дебютную советскую винтокрылую машину разработал инженер Алексей Черёмухин. Аппарат поднялся в воздух в 1932 году и, как показали испытания, мог подниматься выше 600 м, то есть на рекордные для того времени высоты.

Разработчиком же первых серийных вертолётов стал авиаконструктор Игорь Сикорский, уехавший из Российской империи в США в 1919 году.

Главной заслугой Камова считается создание так называемой соосной схемы — компоновки с двумя несущими винтами на одной оси, которые вращаются в противоположных направлениях. Первым аппаратом, где Камову удалось реализовать соосную схему, была машина Ка-8.

Аппарат больше походил на летающий мотоцикл, но его демонстрация произвела большое впечатление на советское руководство, и Камов был назначен руководителем специализированного конструкторского бюро по теме вертолётостроения.

«Камов вписал своё имя в историю отечественной и мировой авиации прежде всего тем, что не просто доказал жизнеспособность соосной схемы. Он создал технологический фундамент, для того чтобы она применялась с высокой эффективностью», — пояснил Дмитрий Корнев.

Главным приложением усилий Камова стала разработка палубных винтокрылых машин. Первым детищем его КБ был корабельный вертолёт Ка-10.

Через несколько лет камовское предприятие изготовило для ВМФ многоцелевой Ка-15. Машина имела закрытую двухместную кабину и шасси вместо поплавков. Вертолёт был способен бороться с подводными лодками, осуществлять разведку и обеспечивать связь. Изделие серийно производилось с 1956 года на заводе в Улан-Удэ.

Позднее для нужд ВМФ Камов разработал новый палубный вертолёт Ка-25. Машина оснащалась более мощным двигателем и могла нести необходимое для поиска вражеских подлодок радиолокационное оборудование.

Противолодочные вертолёты Ка-25

© rostec.ru

Этот аппарат прослужил на советском флоте около 30 лет. За его изобретение Камову была присуждена государственная премия, а в 1972 году в день своего 70-летия конструктор получил звание Героя Социалистического Труда.

Значимым достижением Камова считается создание в 1960-е годы многоцелевого Ка-26. Это был первый отечественный вертолёт, получивший сертификаты соответствия в западных странах, в том числе в США.

Особенность машины заключалась в том, что на неё могли монтироваться пассажирский блок, топливные баки, лебёдка, сельскохозяйственное и другое оборудование.

Вертолёт эксплуатировался в 17 зарубежных государствах. Советская промышленность выпускала корабельные, лесопатрульные, санитарные, геолого-разведочные и другие модификации Ка-26. В общей сложности было изготовлено более 860 машин.

Последним изделием, над которым работал Камов, был многоцелевой всепогодный вертолёт Ка-32. Конструктор умер в ноябре 1973 года, и разработку машины завершили его последователи.

Аппарат оказался необычайно удачным, особенно в противопожарном варианте. Машина завоевала репутацию одной из лучших в тушении лесных пожаров и борьбе с огнём в высотках. Она используется в России, Южной Корее, Китае, Японии, Швейцарии, Испании, Португалии.

Вертолёт постоянно модернизировался. Наиболее современный вариант — Ка-32А11М. Машина оснащена улучшенной системой пожаротушения, усовершенствованными двигателями ВК‐2500ПС‐02 и новой бортовой электроникой.

Компактность и манёвренность

Как полагает Дмитрий Корнев, соосная схема, ставшая визитной карточкой камовской школы, даёт вертолёту весьма ощутимые преимущества. Условным недостатком этой системы является более высокая стоимость.

«Прежде всего это компактность, что важно при размещении на палубе, полётах в условиях плотной городской застройки. Также это лучшая по сравнению с классической одновинтовой схемой манёвренность, устойчивость при боковом ветре и стабильность в режиме висения», — подчеркнул Корнев.

В комментарии RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что наследие Камова самым лучшим образом проявило себя при разработке винтокрылых машин для армейской авиации.

В частности, в 1980-е годы конструктор Сергей Михеев создал легендарный разведывательно-ударный вертолёт Ка-50 «Чёрная акула». Главная особенность машины заключалась в одноместной компоновке. Таким образом, функции штурмана-оператора выполняла самая современная на тот момент электроника.

Разведывательно-ударный вертолёт Ка-50 «Чёрная акула»

© Министерство обороны РФ

В арсенал Ка-50 вошли 12 ракет «Вихрь», блоки для восьми десятков 80-мм неуправляемых ракет класса «воздух — земля», 30-мм пушка А2А42, поворачивающаяся в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

В 1995 году Минобороны РФ приняло на вооружение «Чёрную акулу», но позднее поставило камовцам задачу изготовить двухместную модификацию вертолёта. Результатом этих усилий стал Ка-52 «Аллигатор», также получивший солидное ударное и радиоэлектронное вооружение.

Сейчас эта машина активно применяется в спецоперации по защите Донбасса, взаимодействуя с разведывательно-ударным Ми-28НМ «Ночной охотник» и транспортно-штурмовым Ми-8АМТШ «Терминатор».

Последние годы российская промышленность проводит модернизацию парка «Аллигаторов». Усовершенствование затрагивает авионику и ракетное вооружение.