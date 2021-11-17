«Широкий спектр выполняемых задач»: как Москва наращивает экспорт гражданских вертолётов на Ближний Восток

Холдинг «Вертолёты России» заключил с эмиратской компанией AJ Holding LLC соглашение об учреждении совместного предприятия Alpha Aviation LLC. Об этом сообщается на сайте «Ростеха». Главная задача фирмы — продвижение отечественных гражданских винтокрылых машин на ближневосточном рынке. В планах этой организации — реализовать более 20 вертолётов типа «Ансат», Ми-171А2, Ка-32, Ми-38. Гендиректор холдинга Андрей Богинский заявил, что ежегодно странам региона будет поставляться около десяти машин, но в перспективе эта цифра возрастёт. По мнению экспертов, арабским странам важны разумная цена российской авиатехники, её высокая надёжность и неприхотливость в эксплуатации.

Руководители холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех») и эмиратской компании AJ Holding LLC подписали соглашение об учреждении совместного предприятия Alpha Aviation LLC, сообщает пресс-служба российской госкорпорации.

Фирма будет заниматься продвижением и продажей отечественной вертолётной продукции гражданского назначения за рубежом.

«Также в сферу ответственности совместного предприятия входит организация сервисного обслуживания российских вертолётов в регионе», — говорится на сайте «Ростеха».

«Расширение линейки»

Alpha Aviation LLC будет специализироваться на продвижении российских винтокрылых машин на ближневосточном рынке. Как заявил генеральный директор «Вертолётов России» Андрей Богинский, формат совместного предприятия позволит расширить присутствие в чрезвычайно важном для холдинга регионе.

«В лице AJ Holding мы получили надёжного партнёра по продвижению нашей гражданской техники на Ближнем Востоке», — цитирует Богинского пресс-служба «Ростеха».

По словам главы холдинга, по факту Alpha Aviation LLC начала работать несколько месяцев назад. Первым результатом деятельности стало заключение контракта на поставку двух вертолётов Ми-171А2 в Перу и заключение сделки о продаже четырёх машин «Ансат» и одного Ми-17-1В полиции эмирата Рас-эль-Хайма. Соглашения были подписаны в ходе проходящей в эти дни 17-й международной аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2021.

В ближайшем будущем Alpha Aviation LLC планирует реализовать более 20 гражданских вертолётов различных типов, включая «Ансат», Ми-171А2, Ка-32, Ми-38.

Как считают эксперты, появление совместного с ОАЭ предприятия стало ещё одним шагом на пути к расширению присутствия РФ на ближневосточном рынке. В «Вертолётах России» не скрывают амбиций по поводу продвижения отечественной продукции в этом регионе.

«По этому региону (Ближнего Востока. — RT) мы ожидаем, что будем продавать здесь достаточно большое количество техники. Порядка десяти вертолётов в год. Для нас это существенная вещь», — заявил 16 ноября Андрей Богинский в интервью телеканалу «Россия 24» на полях Dubai Airshow 2021.

В дальнейшем, как считает глава холдинга, объём поставок винтокрылых машин будет расти. Так, до конца 2029—2030 годов «с поддержкой операционного лизинга» компания намерена экспортировать порядка 140—150 единиц гражданской авиатехники.

Известно, что в перспективе ОАЭ должны быть поставлены 100 вертолётов лёгкого класса VRT-500 и аналогичное число винтокрылых беспилотников VRT-300. В «Ростехе» нацелены на продвижение этой машины и в других странах Персидского залива.

Макет вертолёта VRT500

© Ростех

VRT-500 пока находится в стадии разработки. Эксперты ожидают, что после завершения конструкторских работ машина будет отличаться высокой степенью автоматизации процессов управления и сможет выполнять полёты почти в любых метеоусловиях.

Как считают эксперты, интерес стран Ближнего Востока к российским винтокрылым машинам вызван прежде всего неприхотливостью в эксплуатации, а также разумным соотношением цены и качества. Помимо этого, отечественная промышленность постоянно совершенствует возможности вертолётов и стремится адаптировать их под международные стандарты.

Например, лёгкий многоцелевой вертолёт «Ансат», серийное производство которого развёрнуто на Казанском вертолётном заводе, имеет конструкцию, которая позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью транспортировки до семи человек.

В настоящее время «Вертолёты России» работают над расширением функционала и лётных характеристик «Ансата». В декабре прошлого года впервые в небо поднялась модернизированная версия этой машины.

Она получила усовершенствованную топливную систему и возможность установки дополнительного бака. В результате дальность полёта увеличилась с 505 до 800 км. Помимо этого, на 15% возросла доля композитных материалов в конструкции, что привело к снижению массы и тоже благоприятно сказалось на лётных качествах «Ансата».

«За счёт модернизации хвостового оперения улучшена путевая устойчивость. Кроме того, «Ансат-М» получил новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, которое позволяет совершать полёты в условиях нулевой видимости», — говорится в материалах «Ростеха».

Ещё одной модификацией «Ансата» является винтокрылая машина с салоном повышенной комфортности в стилистике бренда Aurus. Она также предлагается иностранным заказчикам. Вертолёт был создан для перевозки двух VIP и трёх сопровождающих лиц.

Многоцелевая машина «Ансат»

© Ростех

В комментарии RT авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, что важным конкурентным преимуществом семейства «Ансат» является самая просторная кабина в своём классе.

«У «Ансата» самый большой объём кабины в своём классе. В этом плане он превосходит американские модели Bell и франко-немецкие Eurocopter. Последняя модификация «Ансата» соответствует международным требованиям. Более того, есть VIP-версия — «Ансат Aurus». Расширение линейки способствует продвижению «Ансата», — уверен Дрозденко.

«Современная классика»

Большие перспективы экспорта, в том числе на Ближнем Востоке, эксперты связывают с Ка-32. На сегодняшний день машина эксплуатируется в Южной Корее, Китае, Японии, Швейцарии, Испании, Португалии. Машина завоевала репутацию одной из лучших в тушении лесных пожаров и борьбе с огнём в высотных зданиях. Ка-32 является гражданским развитием корабельного противолодочного вертолёта Ка-27.

Машина неоднократно модернизировалась. Последней версией является Ка-32А11М. Эта модель оснащена новыми двигателями ВК‐2500ПС‐02, улучшенной системой пожаротушения и «стеклянной» кабиной, где приборы управления выполнены с использованием ЖК-дисплеев.

Основные достоинства Ка-32 заключены в соосной схеме расположения несущих винтов. Она обеспечивает машине повышенную манёвренность, стабильность в режиме висения и устойчивость при боковом ветре.

«Ка-32 — совершенно незаменимая машина, особенно в городских условиях и в мегаполисах. Её модернизация необходима для поставки нынешним эксплуатантам и новым заказчикам», — отметил Дрозденко.

По мнению эксперта, спрос на ближневосточном рынке будет и у одновинтовой машины тяжёлого класса Ми-38. В грузовой модификации полезная нагрузка вертолёта составляет 5 тонн, в пассажирской версии — 30 человек, дальность полёта — 880 км, крейсерская скорость — 250 км/ч, дальность полёта с дополнительными топливными баками и грузом массой 2,7 тонн — 1200 км.

«Вертолёт Ми-38 может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат. Благодаря использованным техническим решениям вертолёт Ми-38 превосходит другие вертолёты своего класса по грузоподъёмности, пассажировместимости и основным лётно-техническим характеристикам», — говорится в материалах «Вертолётов России».

Дрозденко считает, что для Ближнего Востока актуальны различные модификации легендарной многоцелевой машины Ми-8, в том числе Ми-171А2. Этот вертолёт холдинг называет современной классикой. К его преимуществам компания относит высокие лётно-технические характеристики, «широкий спектр выполняемых задач» и оборудование нового поколения.

Вертолёт Ми-171А2

© АО «Вертолеты России»

Как подчеркнул Дрозденко, ближневосточные страны-эксплуатанты нуждаются в авиатехнике, которая способна выдерживать температурные перепады, надёжно работать в жару, в условиях сильного ветра и пыльных бурь. Именно поэтому их интересуют отечественные винтокрылые машины разного класса.

«Стандартный турбовинтовой вертолётный двигатель плохо переносит запылённость. Кроме того, западная техника требует хранения в ангарах. При этом все отечественные вертолёты спокойно хранятся в чехлах под открытым небом. Эта неприхотливость, как я думаю, высоко ценится на Ближнем Востоке и не только», — пояснил Дрозденко.

В комментарии RT заслуженный военный лётчик, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов заявил, что российские гражданские вертолёты «могут в чём-то проигрывать, например в элегантности и комфорте», западным образцам, но превосходят их по «надёжности в эксплуатации» и не уступают по лётно-техническим характеристикам.

«Есть хорошо зарекомендовавшие себя варианты вертолётов. Однозначно можно сказать, что это Ми-38 и «Ансат». Наши вертолёты выдерживают самые суровые природно-климатические условия и хороши качеством бортового оборудования. Эта техническая оснащённость как раз обеспечивает быстроту и оперативность наших гражданских машин», — резюмировал Попов.