«Спрос обязательно будет»: чем примечателен новый российский люксовый автомобиль Aurus Senat

В России в особой экономической зоне «Алабуга» стартовало серийное производство седана представительского класса Aurus Senat. Выступая в режиме видеосвязи, президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественные конструкторы в сотрудничестве с иностранными коллегами с нуля создали современный автомобиль, соответствующий всем необходимым стандартам. Ежегодный объём производства разных модификаций этой машины в перспективе планируется довести до 5 тыс. единиц. Помимо России, Aurus Senat будет широко продаваться за рубежом. Главными рынками сбыта, как отмечает производитель, в ближайшие годы станут страны Ближнего Востока и Северной Африки. Эксперты также прогнозируют достаточно высокий спрос на российский люксовый седан как в России, так и за границей.

В России в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» (Татарстан) началось серийное производство полноприводного автомобиля представительского класса Aurus Senat. Выступая в режиме видеосвязи на торжественной церемонии в честь этого события, президент РФ Владимир Путин заявил, что новая машина соответствует всем мировым стандартам.

«Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса. В том числе для них была спроектирована современная единая платформа, предусмотрен узнаваемый, кстати говоря, на мой взгляд, традиционный дизайн для машин представительского класса, сформирована компонентная база, что очень важно», — сказал глава государства.

По словам Путина, разработка семейства Aurus велась в тесном сотрудничестве с ведущими автопроизводителями и инжиниринговыми центрами Европы и Азии. При этом около 70% поставщиков комплектующих представлены российскими организациями.

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Президент РФ рассчитывает, что старт массового производства усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и «даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции». Глава государства подчеркнул, что создатели Aurus успешно справились с поставленной задачей.

В ходе пресс-брифинга министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что степень локализации выпуска комплектующих для российского люксового седана на текущий момент составляет 53%, но к 2023 году будет доведена до 80%.

По мнению Мантурова, по сравнению с другими отечественными машинами Aurus Senat «будет самым российским автомобилем». В планах, как рассказал глава Минпромторга, достичь объёма производства в 5 тыс. единиц в год. Именно на такое количество Aurus Senat рассчитан производственный комплекс в «Алабуге». До конца текущего года может быть выпущено до 350 машин.

«Окупаемость и технологические возможности»

Название Aurus произошло от сочетания латинского aurum («золото») и Russia («Россия»). Aurus Senat — люксовый седан, представляющий собой одну из модификаций российского семейства премиальных автомобилей. Помимо данной машины, в «Алабуге» планируется наладить производство люксового внедорожника Aurus Komendant.

Президент РФ Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Как сообщил журналистам генеральный директор компании «Аурус» Адиль Ширинов, общие вложения в индустриализацию проекта не превысили 2 млрд рублей ($27 млн по текущему курсу ЦБ). Столь скромный размер инвестиций объясняется дислокацией автозавода в ОЭЗ, где расположены ряд ключевых предприятий-партнёров.

В частности, сотрудничество с российско-американским заводом Ford Sollers позволило сэкономить более $50 млн. На находящихся в «Алабуге» мощностях этой компании осуществляются сварочные работы, прессовка элементов кузова и их последующая сборка, катафорезная обработка корпуса (обеспечивает защиту от коррозии) и его покраска.

Ещё один важный партнёр «Ауруса» из числа резидентов татарстанской ОЭЗ — российско-турецкое предприятие ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга». Оно поставляет автозаводу готовые высококачественные стальные изделия с технологическими отверстиями и изгибами, необходимыми для штамповки деталей кузова автомобиля.

Также в кооперационную цепочку производства Aurus Senat включены Магнитогорский металлургический комбинат (листовой прокат для кузова), РУСАЛ (детали для двигателя, элементы колёс), КамАЗ (алюминиевые отливки), Нижнекамскшина (шины), Завод механических трансмиссий (фланцы привода), «Автоком» (блоки предохранителей, датчики) и десятки других организаций.

Как подчеркнул Ширинов, татарстанская ОЭЗ лучше всего подходила при расчёте «окупаемости и технологических возможностей». По прогнозу топ-менеджера, инвесторы семейства Aurus должны начать получать прибыль в пределах ближайших семи лет, что считается хорошим показателем для автомобилестроительной отрасли.

Производство Aurus Senat практически полностью автоматизировано. Больше всего труд человека востребован на финальном этапе, когда происходит оснащение салона различными системами и агрегатами. Как правило, мастера «Ауруса» контролируют работу промышленных роботов и станков, а также занимаются проверкой качества.

Значительное внимание при изготовлении седана отводится прочности кузова. Так, основу каркаса кабины составляют так называемые горные стали, которые считаются одними из самых твёрдых сортов в мире. Как утверждают на заводе, даже в случае сильного механического воздействия находящиеся внутри люди не пострадают.

Линия сборки Aurus Senat

© aurusmotors.com

Изготовленный корпус автомобиля подвергается рихтовке (процесс исправления деформаций металла кузова) с целью проверки и ликвидации вмятин. Затем он погружается в ванну, где наносится катафорезное покрытие. На завершающем этапе корпус проходит полировку и покраску роботизированными устройствами.

«Кузов автомобиля (Aurus Senat. — RT) соответствует всем требованиям активной и пассивной защиты. Активная безопасность — это системы, позволяющие предотвратить аварию. Если же авария всё-таки происходит, то вступают в работу системы пассивной безопасности, обеспечивающие максимальную защиту (находящимся внутри автомобиля людям. — RT)», — сказал главный конструктор семейства Aurus Вадим Переверзев журналистам перед церемонией запуска производства.

Как сообщили RT на предприятии, доказательством высокой прочности кузова являются результаты «разрушающего контроля, когда одну из готовых моделей «избивают» отбойными молотками, кувалдами, зубилами, а также пропускают через специальные разрывные машины».

Экспорт в приоритете

Основным инвестором «Ауруса» является НАМИ, которому принадлежат 63,5% акций. 36% уставного капитала владеет холдинг Tawazun из ОАЭ, намеренный в общей сложности вложить в предприятие порядка €110 млн (около 9,8 млрд руб). Остальные 0,5% автозавода сконцентрированы у ПАО «Соллерс».

Первые Aurus Senat поступят в партнёрские салоны в течение июня. Официальными дилерами автомобиля в РФ являются дистрибьютерские компании «Авилон» и «Панавто». Однако руководство «Ауруса» и инвесторы рассчитывают на успех продаж прежде всего за рубежом.

Главными рынками сбыта на текущую перспективу являются страны Ближнего Востока и Северной Африки. Затем Aurus Senat будет покорять Китай и государства Восточной Азии, а в более отдалённой перспективе — Европу и Южную Америку.

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«Регион (Ближний Восток и Северная Африка. — RT) достаточно большой и — что важно — ёмкий с точки зрения люксовых брендов... Дальше освоение должно идти в Азии, на китайском рынке», — пояснил Ширинов.

Как заявлялось ранее, стоимость машины в базовой комплектации составит около 18 млн рублей.

В ходе пресс-брифинга 31 мая главный конструктор семейства Aurus Вадим Переверзев заявил, что конкурентные преимущества запущенного в производство люксового седана заключены в высочайшем уровне безопасности и комфорта. Также важным достижением при реализации проекта он назвал разработку гибридной силовой установки.

Aurus Senat оснащён двигателем V8, созданном при участии специалистов Porsche Engineering. Мощность бензинового мотора седана составляет 598 л. с., объём двигателя — 4,4 л.

В будущем при желании заказчика на Aurus Senat может монтироваться водородный силовой агрегат. По словам Мантурова, на сегодняшний день российский седан — первая в мире машина представительского класса с таким типом разработанного лабораторного двигателя.

Помимо новых моторов, российские специалисты создали для Aurus Senat девятиступенчатую автоматическую коробку передач модификации R932. Этот элемент трансмиссии поставляется ООО «КАТЕ», первым отечественным производителем АКПП, гибридных и электротрансмиссий.

Руль и панель управления Aurus Senat

© aurusmotors.com

В беседе с RT автомобильный обозреватель «Комсомольской правды» Кирилл Бревдо заявил, что российским специалистам в сотрудничестве с зарубежными инжиниринговыми центрами удалось создать люксовый седан, соответствующий всем современным требованиям. В частности, он похвалил Aurus Senat за полный привод, гибридную силовую установку, качественную АКПП.

«Что касается дизайна, то автомобиль следует трендам, которые задают самые дорогие машины в мире», — говорит Бревдо.

В комментарии RT обозреватель журнала «За рулём» Михаил Колодочкин отметил, что изюминкой российского люксового седана является гибридная силовая установка. По его прогнозу, Aurus Senat будет продаваться по предварительным заказам.