Мантуров рассказал о планах выпуска автомобилей Aurus

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о планах выпуска автомобилей Aurus.
Мантуров рассказал о планах выпуска автомобилей Aurus
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга

«Что касается этого года, текущего. Мы рассчитываем выйти на объём поставок произведённых автомобилей примерно 300—350 автомобилей разной комплектации по году, в том числе произведенных в (особой экономической зоне. — RT) «Алабуга», — цитирует ТАСС Мантурова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на запуск серийного производства российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).

Газета «Известия» также писала, что в Москве в июле откроется шоурум по продаже автомобилей Aurus.

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