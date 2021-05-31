Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о планах выпуска автомобилей Aurus.

«Что касается этого года, текущего. Мы рассчитываем выйти на объём поставок произведённых автомобилей примерно 300—350 автомобилей разной комплектации по году, в том числе произведенных в (особой экономической зоне. — RT) «Алабуга», — цитирует ТАСС Мантурова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на запуск серийного производства российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).

Газета «Известия» также писала, что в Москве в июле откроется шоурум по продаже автомобилей Aurus.