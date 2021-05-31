Путин дал старт запуску серийного производства автомобилей Aurus
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Путин назвал начало серийного производства автомобилей Aurus значимым событием для российского автопрома и всей промышленности страны и поблагодарил всех участвовавших в данном процессе.
«Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции», — сказал он на церемонии открытия предприятия по серийному выпуску автомобилей.
По словам главы государства, Aurus является достойным и качественным автомобилем, который соответствует мировым стандартам.
В конце апреля бронированные лимузины Aurus Senat стали доступны для предзаказа.
Газета «Известия» также писала, что в Москве в июле откроется шоурум по продаже автомобилей Aurus.