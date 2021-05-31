Путин дал старт запуску серийного производства автомобилей Aurus

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на запуск серийного производства российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).

Путин назвал начало серийного производства автомобилей Aurus значимым событием для российского автопрома и всей промышленности страны и поблагодарил всех участвовавших в данном процессе.

«Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции», — сказал он на церемонии открытия предприятия по серийному выпуску автомобилей.

По словам главы государства, Aurus является достойным и качественным автомобилем, который соответствует мировым стандартам.

В конце апреля бронированные лимузины Aurus Senat стали доступны для предзаказа.

Газета «Известия» также писала, что в Москве в июле откроется шоурум по продаже автомобилей Aurus.