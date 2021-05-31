Путин дал старт запуску серийного производства автомобилей Aurus

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на запуск серийного производства российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).
Путин дал старт запуску серийного производства автомобилей Aurus
  • © РИА Новости

Путин назвал начало серийного производства автомобилей Aurus значимым событием для российского автопрома и всей промышленности страны и поблагодарил всех участвовавших в данном процессе. 

«Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции», — сказал он на церемонии открытия предприятия по серийному выпуску автомобилей.

По словам главы государства, Aurus является достойным и  качественным автомобилем, который соответствует мировым стандартам.

В конце апреля бронированные лимузины Aurus Senat стали доступны для предзаказа.

Газета «Известия» также писала, что в Москве в июле откроется шоурум по продаже автомобилей Aurus.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить