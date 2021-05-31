Мантуров рассказал о разработанном образце Aurus на водороде

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В России разработали лабораторный образец автомобиля Aurus на водороде. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Мантуров рассказал о разработанном образце Aurus на водороде
  • Reuters

«Могу сказать, что Aurus на сегодняшний день — и это не фигура речи — является единственным (в своём классе. — RT) в мире, кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на запуск серийного производства российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).

В Минпромторге рассчитывают, что в 2021 году объём поставок составит 300—350 автомобилей Aurus разной комплектации.

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