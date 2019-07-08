В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
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- РИА Новости
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 млн рублей», — цитирует представителя министерства РИА Новости.
В конце апреля Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus Komendant.
Глава Минпромторга Денис Мантуров также заявил, что кабриолеты планируют выпустить на рынок в 2020—2021 годах.
По словам министра, их не будут предоставлять государственным служащим.