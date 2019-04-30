Минпромторг опубликовал первые фото Aurus Komendant

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Министерство промышленности и торговли России на своей странице в Facebook опубликовало первые фотографии кроссовера Aurus Komendant.
Минпромторг опубликовал первые фото Aurus Komendant
  • @minpromtorg
  • Facebook

«По оценкам российских маркетологов, наиболее востребованной моделью на внутреннем рынке станет внедорожник Aurus Komendant, получивший название в честь Комендантской башни Московского Кремля», — говорится в тексте.

При это отмечается, что глава ведомства Денис Мантуров лично ознакомился с автомобилем и поделился своими впечатлениями о нём.

По его словам, работа российских инженеров обеспечила будущим владельцам машины «максимально возможный уровень комфорта и безопасности при любых условиях эксплуатации».

Ранее Мантуров заявил, что кабриолеты Aurus не планируется предоставлять чиновникам.

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