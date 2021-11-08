Модернизированный вертолёт Ка-226Т совершил первый полёт
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- РИА Новости
«Глубоко модернизированный лёгкий вертолёт Ка-226Т, разработка которого ведётся холдингом «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех», приступил к лётным испытаниям и совершил первый полёт на базе лётно-испытательного комплекса Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «это первая российская винтокрылая машина, конструкторская документация которой полностью велась в цифровом виде».
Ранее сообщалось, что холдинг «Вертолёты России» намерен до конца 2025 года произвести более 1100 вертолётов.