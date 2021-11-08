«Вертолёты России» планируют до конца 2025 года произвести более 1100 вертолётов

Холдинг «Вертолёты России» намерен до конца 2025 года произвести более 1100 вертолётов.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил на совещании у российского лидера Владимира Путина генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

«На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 год мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолётов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%», — сообщил Богинский.

В июле сообщалось, что Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку вертолёта Ми-171А2 с возможностью для Эмиратов в будущем получить 25 таких машин.