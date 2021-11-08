«Вертолёты России» планируют до конца 2025 года произвести более 1100 вертолётов

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Холдинг «Вертолёты России» намерен до конца 2025 года произвести более 1100 вертолётов.
«Вертолёты России» планируют до конца 2025 года произвести более 1100 вертолётов
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Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил на совещании у российского лидера Владимира Путина генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

«На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 год мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолётов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%», — сообщил Богинский.

В июле сообщалось, что Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку вертолёта Ми-171А2 с возможностью для Эмиратов в будущем получить 25 таких машин.

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