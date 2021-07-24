Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку вертолёта Ми-171А2 с возможностью для Эмиратов в будущем получить 25 таких машин.

Об этом рассказал генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

«В рамках авиасалона МАКС мы подписали соглашение с жёсткими обязательствами по заключению контракта до 15 сентября с компанией из ОАЭ. Пока речь идёт об одном вертолёте Ми-171А2, но у нас с ними есть программа на пять лет по поставкам пяти вертолётов в год, то есть в перспективе на 25 машин», — приводит РИА Новости слова Богинского.

Он отметил, что контракт будет заключён только осенью, поскольку сейчас между Россией и ОАЭ нет соглашения по взаимному признанию сертификатов лётной годности.

Ранее сообщалось, что «Ростех» подписал на МАКС-2021 контракты на сумму более 230 млрд рублей.