«Ростех» подписал на МАКС-2021 контракты на сумму более 230 млрд рублей

В рамках авиасалона МАКС-2021 «Ростех» подписал контракты на сумму более 230 млрд рублей, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

«Результаты авиасалона превысили все ожидания: наши компании подписали соглашения с партнёрами на сумму более 230 млрд рублей», — сказал он.

Чемезов отметил продуктивность авиасалона и насыщенность мероприятия премьерами.

Ранее сообщалось, что в рамках работы МАКС-2021 «Рособоронэкспорт» подписал 13 контрактов на поставку оружия и военной техники на сумму более €1 млрд. Большим спросом пользуются самолёты Су-30СМЭ, вертолёты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», а также средства авиапоражения и бронетехника.