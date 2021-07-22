«Рособоронэкспорт» подписал на МАКС-2021 контракты более чем на €1 млрд
- © РИА Новости / РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Рособоронэкспорт» максимально использовал потенциал МАКС-2021, подписав на полях салона 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более €1 млрд», — сказал он.
По словам Михеева, покупатели обратили внимание на самолёты Су-30СМЭ, вертолёты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», а также средства авиапоражения и бронетехнику.
В июне «Рособоронэкспорт» подписал контракты на сумму $1,7 млрд с государствами, расположенными южнее Сахары.