«Выдающаяся разработка»: как изменится военно-транспортный вертолёт Ми-171Ш

Опытно-конструкторские работы по совершенствованию военно-транспортного вертолёта Ми-171Ш планируется завершить в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолёты России». Модернизация машины проводится с учётом опыта, полученного в ходе сирийской операции. Основной задачей Ми-171Ш станет обеспечение действий спецназа. Вертолёт получит управляемые и неуправляемые боеприпасы, комплекс радиоэлектронного противодействия «Президент-С» и новейшее бортовое оборудование. Как полагают эксперты, инженеры холдинга повысят живучесть и огневую мощь машины. О возможностях, которыми будет обладать Ми-171Ш, — в материале RT.

Холдинг «Вертолёты России» (ВР) рассчитывает завершить опытно-конструкторские работы в рамках модернизации Ми-171Ш до конца 2020 года. Военно-транспортная машина будет усовершенствована с учётом опыта проведения сирийской операции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ми-171 является глубокой модернизацией многоцелевого Ми-8/17, который считается одним из самых популярных вертолётов в мире. На текущий момент выпущено около 12 тыс. единиц, они эксплуатируются примерно в 100 странах.

Взлётная масса представителя семейства Ми-8/17 составляет 13 тонн, максимальная полезная нагрузка — 4 тонны, крейсерская скорость — 230 км/ч, дальность полёта с основными баками — 610 км. Машина может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50 ℃. Серийное производство вертолётов развёрнуто на авиационном заводе в Улан-Удэ.

«Михаил Леонтьевич Миль подарил нашей стране превосходную винтокрылую машину. Это надёжный, как автомат Калашникова, вертолёт, заслуженно снискавший славу незаменимого помощника Вооружённых сил нашей страны. Ни одна крупная операция или учения не обходятся без этой «рабочей лошадки», — пояснил RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов.

Вертолёт Ми-171 в гражданском варианте

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Целый комплекс конструктивных особенностей

Ми-171 — это экспортное обозначение Ми-8АМТ. Машина совершила первый полёт в 1990 году. За минувшие 28 лет было выпущено более 260 вертолётов. На рынке холдинг предлагает Ми-171 в двух вариантах: военно-транспортном (с шифром «Ш») и гражданском (с шифром «А»). Оба образца были продемонстрированы в конце мая 2018 года на выставке HeliRussia-2018 на площадке перед «Крокус Экспо» (Москва).

Ранее Ми-171Ш был выставлен на международном авиакосмическом салоне МАКС-2017. Как рассказал журналистам генеральный директор ВР Андрей Богинский, модернизация машины направлена на то, чтобы максимально приспособить её к работе в условиях контртеррористической операции. Эксперты полагают, что вертолёт станут активно использовать Силы специальных операций (ССО).

Крейсерская скорость Ми-171Ш будет увеличена до 280 км/ч (+30 км/ч), взлётная масса — до 13,5 т (+0,5 т). Машину оснастят двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками, цифровым автопилотом, новым бортовым оборудованием, обзорно-прицельной системой и съёмной кевларовой бронёй, которая прикроет кабину экипажа и внутреннее пространство, где могут находиться до 26 военнослужащих.

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В Сирии российская авиация активно действовала ночью. Для полётов в тёмное время суток холдинг поставит на Ми-171Ш современные тепловизионные системы и двухдиапазонную светотехническую аппаратуру. Также пилоты получат усовершенствованные очки ночного видения.

От попадания зенитных ракет Ми-171Ш будет защищать комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) «Президент-С» разработки НИИ «Экран» (Самара). Данный вид вооружения серийно производится с 2015 года. На сегодняшний день комплекс установлен на Ил-96ПУ (лайнер главы государства), транспортных самолётах Ил-76, вертолётах Ка-52, Ми-8АМТШ, Ми-26 и Ми-28.

Инженеры холдинга позаботились и об ударном вооружении Ми-171Ш. Вертолёт получит системы управляемого и неуправляемого оружия. В частности, машина будет вооружена противотанковым комплексом «Штурм-В» с ракетами 9М120 и 9М114, неуправляемыми 80-мм ракетами типа С-8 и двуствольной авиационной пушкой ГШ-23Л.

С учётом опыта десантирования в Сирии вертолёт оснастят четырьмя пулемётами. Три крупнокалиберных пулемёта «Корд» (12,7×108 мм) установят в носовой части (предположительно, в проёмах дверей) Ми-171Ш. В хвостовой части вертолёта будет находиться пулемёт конструкции Семёна Владимирова (14,5×114 мм).

Образец Ми-171Ш на выставке HeliRussia-2018

RT

© Алексей Заквасин

«Технический облик вертолёта сформирован с учётом опыта боевого применения авиации, в том числе в Сирии. В машине реализован целый комплекс конструктивных особенностей, повышающих её боевую эффективность и живучесть», — подчеркнул Богинский.

Как отмечают эксперты, компоновка и арсенал представленного на МАКС-2017 образца Ми-171Ш позволит обеспечить высадку спецназа в условиях огневого воздействия противника. Предполагается, что машины будут работать в паре: один вертолёт осуществляет прикрытие, пока из другой машины высаживаются военнослужащие.

«До сих пор нет аналогов в мире»

В сентябре 2015 года в Сирию ресурсами военно-транспортной авиации ВС РФ были переброшены четыре Ми-8АМТШ. Вертолёт получил боевое крещение в арабской республике 24 ноября 2015 года во время поисково-спасательной операции после крушения российского бомбардировщика Су-24М, который был подбит турецким истребителем F-16.

По информации Минобороны РФ, с 2017 года вертолёты семейства Ми-8/17 выполняют регулярные облёты зоны деэскалации. В частности, машину эксплуатируют офицеры Центра по примирению враждующих сторон (ЦВПС).

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«В условиях пыли и жары машина зарекомендовала себя хорошо. Однако в ходе эксплуатации, вероятно, были выявлены направления для дальнейшего совершенствования Ми-171», — отметил Дмитрий Дьяконов.

Эксперт сообщил, что Ми-171Ш, как и другие машины семейства Ми-8/17, имеет хорошие перспективы на мировом рынке. По его словам, даже без модернизации российские вертолёты будут актуальны в течение как минимум ближайших 10—15 лет.

«Концепция Ми-8 стала выдающейся разработкой Михаила Миля, в которую он заложил колоссальный модернизационный потенциал. У машины до сих пор нет аналогов в мире. А по соотношению цены и качества модификации Ми-8, включая Ми-171, являются очень конкурентоспособными вертолётами и могут быть проданы десяткам стран», — подытожил Дьяконов.