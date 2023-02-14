«Экспортные перспективы»: какую военную технику покажет Россия на авиакосмической выставке в Индии

В Индии открылась 14-я международная авиакосмическая выставка Aero India 2023. Россия представит на ней около 200 образцов военной техники, в том числе новейшие истребители пятого поколения Су-57 и Checkmate. Кроме того, на выставке будут показаны экспортные варианты хорошо зарекомендовавших себя в ходе СВО вертолётов Ка-52 и Ми-28Н. «Рособоронэкспорт» также продемонстрирует на Aero India 2023 разработки в области беспилотной авиации и систем ПВО. По словам аналитиков, российская продукция обладает высокой конкурентоспособностью, а в ряде областей отечественные производители являются мировыми лидерами.

С 13 по 17 февраля в индийском городе Бангалор будет проходить 14-я международная авиакосмическая выставка Aero India 2023. Российскую экспозицию на ней организует компания «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех»).

Всего Россия представит в Индии около 200 образцов военной техники. На Aero India также будут работать делегации ведущих российских предприятий.

«Российская экспозиция традиционно выделяется своими масштабами и объёмом представляемой продукции для военно-воздушных сил и ПВО. Выставка даёт нам отличную возможность показать современные образцы российского производства и обсудить направления дальнейшего двустороннего сотрудничества с Индией», — сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Он добавил, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией является примером индустриального партнёрства со множеством финализированных и действующих совместных проектов для всех видов вооружённых сил.

«Сегодня мы предлагаем новые точки взаимодействия в рамках совместной разработки и производства высокотехнологичной продукции на базе индийских предприятий в рамках национальной программы Make in India с соблюдением всех требований по локализации и передаче технологий», — заявил Михеев.

«Высокие боевые возможности»

Российская военная авиация будет представлена на выставке такими уже хорошо себя зарекомендовавшими моделями, как военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А(Э), самолёт-заправщик Ил-78МК-90А и сверхманёвренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ.

Среди последних разработок отечественного ВПК на выставке покажут многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35Д, созданный на базе МиГ-29.

Самолёт Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»

РИА Новости

© Евгений Одиноков

«Это наш классический набор. Стоит отметить, что Су-35 и Су-30СМ хорошо себя проявляют в специальной военной операции, демонстрируя высокие боевые возможности в реальных боях», — сказал в беседе с RT военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

В свою очередь, заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов считает, что по ряду показателей Су-35 и Су-30СМ не уступают машинам пятого поколения.

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«Эти истребители абсолютно сопоставимы по своим тактико-техническим характеристикам с самолётами пятого поколения. При этом они в разы дешевле», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Однако, по словам экспертов, наибольший интерес гостей Aero India 2023 вызовут всё же новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 и Checkmate, которые также примут участие в смотре.

Су-57 будет представлен на выставке в экспортном варианте Су-57Э. Этот самолёт выполнен по технологии «стелс», имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полёта и оснащён новейшим комплексом бортового оборудования.

Как заявил в конце 2022 года глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, компания уже вышла на высокосерийное производство Су-57.

Более того, данный истребитель уже применялся в ходе спецоперации на Украине и, как говорят военные, успел хорошо себя зарекомендовать. В августе 2022 года министр обороны Сергей Шойгу назвал результаты применения Су-57 в реальных боевых условиях «блестящими».

«Самолёт Су-57 мы применяли и применяем. Этот самолёт показал себя блестяще. Самолёт имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет... Самое главное — очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще, я другого слова здесь не нахожу», — сказал Шойгу.

Аналогичную оценку Су-57 в октябре прошлого года дал главнокомандyющий ВКС РФ гeнерал армии Сергей Cуровикин, который на тот момент занимал должность командующего объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации.

«По качеству боевого применения особо хочу выделить многофункциональный самолёт пятого поколения Су-57. Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей», — заявил он.

Лёгкий тактический самолёт Checkmate — более новый проект, его разработка ещё не завершена. Впервые публике его представили на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021).

Прототип нового лёгкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate во время презентации на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021)

РИА Новости

© Евгений Биятов

Характеристики Checkmate, или Су-75, как его нередко называют, пока не раскрываются. Известно, что, в отличие от Су-57, он оснащён одним двигателем. Кроме того, на презентации было заявлено, что скорость истребителя будет достигать 1,8 Маха, а максимальная дальность полёта без подвесных топливных баков составит не менее 2,8 тыс. км.

Кроме того, «Ростех» выделяет такие достоинства этого проекта, как малозаметность, малая стоимость лётного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость — эффективность».

В ОАК также ведутся работы по созданию беспилотной версии Checkmate.

«Если Су-57 — это машина, которая уже существует в металле, то разработка Checkmate пока что не закончена. Но если рассматривать экспортные перспективы этих самолётов, то у Checkmate они могут быть выше за счёт более низкой потенциальной стоимости», — сказал в беседе с RT военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Огромные деньги и технологии»

Помимо самолётов, на выставке будут представлены экспортные версии вертолётов Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ (в экспортном варианте — Ми-171Ш). Эти машины также активно применяются в СВО.

Кроме того, в Индии будет продемонстрирован лёгкий многоцелевой вертолёт Ка-226Т. Его производство может быть открыто на базе совместного предприятия Indo-Russian Helicopters Limited с участием российских и индийских промышленных компаний.

Ка-226Т

Покажут гостям Aero India 2023 и российские разработки в области беспилотной авиации.

«Посетителям стенда «Рособоронэкспорта» предлагается ознакомиться с российскими беспилотными летательными аппаратами: разведывательно-ударным «Орион-Э», разведывательными «Орлан-10Е» и «Орлан-30» — новинкой 2022 года», — сообщили в пресс-центре «Рособоронэкспорта».

Кроме того, Россия в Индии продемонстрирует широкую линейку средств ПВО. Как отмечают в «Рособоронэкспорте», в этом сегменте будут показаны зенитная ракетная система С-350Е «Витязь», зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Тор-М2КМ», «Тор-М2Э», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», а также переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и «Верба».

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Также посетителям выставки покажут российские средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в том числе комплексы «Репеллент», РЛК-МЦЕ, РБ-504П-Э и РБ-504А-Э.

По мнению аналитиков, на сегодняшний день Россия является лидером в области разработки систем ПВО.

«В области ПВО на сегодняшний день Россия является не просто одним из лидеров в мире, а лидером. Аналогов нашим многоуровневым системам ПВО нигде нет. Эти технологии разрабатывались ещё с советских времён. Пока мы впереди планеты всей, догнать нас не могут ни американцы, ни китайцы», — говорит Дмитрий Дрозденко.

В свою очередь, Владимир Попов отметил, что преимуществом российской техники на рынке вооружений является наличие успешного опыта её применения в боях.

«Реальное применение, практика являются критериями истины. То, что показывают на демонстрациях, — это одно дело. Совершенно другое — это когда машина опробуется в условиях настоящих боевых действий», — сказал специалист.

Эксперты также отметили важность участия российских компаний в таких выставках, как Aero India 2023.

«Рынок вооружений — это огромные деньги и технологии. Подобные международные выставки позволяют компаниям находить потенциальных заказчиков. Ключевым фактором в области производства вооружения, как и в других отраслях, являются объёмы выпуска. Чем больше серия, тем выше экономический показатель, тем больше средств остаётся на разработку новых образцов, поэтому любая страна, любое предприятие заинтересованы в продаже своей продукции на экспорт», — заключил аналитик.