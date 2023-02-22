«Глобальный стратегический паритет»: почему Россия приостановила действие ДСНВ

Москва приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что США ведут против РФ враждебную политику, которая противоречит заложенным в ДСНВ принципам неделимости безопасности. Кроме того, нынешний договор не учитывает ядерные арсеналы Франции и Великобритании, которые сегодня также направлены против РФ. При этом, как подчеркнули в российском МИД, Москва продолжит соблюдать предусмотренные договором количественные ограничения на ядерное оружие. По словам аналитиков, Россия вынуждена была пойти на такой шаг из-за конфронтационных действий Запада.

Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает своё участие», — сказал глава государства.

Решение о приостановке ДСНВ должно быть утверждено российским парламентом. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, Владимир Путин уже внёс на рассмотрение депутатов соответствующий документ.

Поясняя необходимость принятия такой меры, Владимир Путин в своей речи напомнил, что в начале февраля НАТО выступило «с фактическим требованием к России» вернуться к «выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях, включая допуск инспекций на... ядерные оборонные объекты».

По словам президента, подобные призывы выглядят абсурдно, поскольку, делая такие заявления, Запад в то же время помогал Киеву наносить удары по базам стратегической авиации России. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов, сообщил российский лидер.

Он также напомнил о неоднократных призывах западных политиков «нанести стратегическое поражение России». По мнению главы государства, всё это противоречит заложенным в ДСНВ принципам «неделимости безопасности» и «прямой взаимосвязи вопросов стратегических наступательных и оборонительных вооружений».

Кроме того, США сами не дают РФ возможности проводить полноценные инспекции на своих объектах в рамках этого договора, напомнил президент.

Владимир Путин добавил, что из всех ядерных держав, состоящих в НАТО, ДСНВ был подписан только США. При этом арсеналы Великобритании и Франции совершенствуются и направлены против России. В связи с этим президент заявил, что РФ приветствовала бы присоединение этих государств к ДСНВ.

Владимир Путин

РИА Новости

© Максим Блинов

«Выступив со своим коллективным заявлением, НАТО фактически сделало заявку на то, чтобы стать участником договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы с этим согласны, пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела, ведь в НАТО, напомню, состоит не одна ядерная держава — США, ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции», — сказал президент.

Как сообщил Владимир Путин, Россия располагает информацией, что Вашингтон разрабатывает новые типы ядерных боеприпасов и рассматривает возможность возврата к испытаниям атомного оружия.

«В этой ситуации Министерство обороны России и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведём. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — заключил российский лидер.

Обеспечить ядерный паритет

Заявление Владимира Путина о ДСНВ в интервью RT прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия приостановила участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, чтобы убедиться в соблюдении ядерного паритета.

«Россия его не покидает (ДСНВ. — RT), что подчеркнул президент. Это приостановка. Это очень важно, поскольку то, на чём настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации», — сказал он в интервью RT.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москве нужно учитывать ядерный потенциал Германии и Франции.

«Основная цель президента и нашей страны — убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета», — добавил Песков.

На заявление Владимира Путина о приостановке ДСНВ уже отреагировали в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг раскритиковал данное решение и призвал Москву его пересмотреть.

«Сегодняшнее решение относительно договора СНВ-III разрушает всю архитектуру контроля над вооружениями. Я решительно призываю Россию пересмотреть своё решение и соблюдать существующие договорённости», — заявил генсек.

В свою очередь, в Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что представители США готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения тематики ДСНВ и стратегической стабильности.

«Консолидация на антироссийской почве»

Напомним, договор СНВ-III был подписан президентами России и США в 2010 году. Соглашение было рассчитано на десять лет с возможностью его продления ещё на пять.

Документом предусматривалось сокращение количества ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700.

Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 8 апреля 2010 года

AFP

© JOE KLAMAR

США долгое время отказывались продлевать СНВ-III, несмотря на многократные предложения РФ начать переговоры по этому вопросу. В результате пролонгировать договор удалось лишь за несколько недель до его окончания — в феврале 2021 года.

Однако у РФ за последние годы накопилось немало претензий к тому, как США исполняют свои обязанности в рамках ДСНВ.

В частности, в заявлении от 21 февраля 2023 года в МИД РФ отметили, что враждебная политика США и их курс «на злонамеренную эскалацию конфликта на Украине и вокруг неё» создали для России принципиально иную обстановку в области безопасности по сравнению с той, что была на момент заключения ДСНВ.

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«Сегодня США открыто стремятся нанести России «стратегическое поражение», а подстёгиваемая Вашингтоном напряжённость выходит далеко за рамки украинского кризиса: США и возглавляемый ими Запад пытаются навредить нашей стране на любом уровне, в любой сфере и в любом регионе мира», — отметили в МИД РФ.

Такая политика противоречит изложенным в преамбуле ДСНВ принципам неделимой безопасности и выстраивания отношений на основе взаимного доверия и сотрудничества, говорят в дипломатическом ведомстве.

Помимо этого, на ситуацию в сфере безопасности влияет и тот факт, что «консолидация на антироссийской почве западных стран всё больше затрагивает аспекты их ядерной политики». В частности, члены НАТО открыто объявили Североатлантический блок «ядерным альянсом» и усиливают упор на ядерное оружие в общенатовских концептуальных установках, а также заявляют о нацеленности на дальнейшее укрепление и повышение боеготовности «приписанных» к НАТО потенциалов в данной сфере.

По мнению МИД РФ, в этих условиях необходимо воспринимать ядерные арсеналы США, Великобритании и Франции в совокупности и «учитывать этот фактор в процессе ограничения и сокращения ядерных вооружений».

РИА Новости

© Евгений Биятов

Помимо этого, США, выйдя из договора по ПРО в 2002 году, проигнорировали закреплённые в ДСНВ положения о взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями.

Вашингтон также существенным образом нарушает положения ДСНВ о количественных ограничениях на ядерные вооружения.

По словам дипломатов, все эти факторы в конечном счёте вынудили РФ объявить о приостановке действия ДСНВ.

При этом Россия, по словам дипломатов, продолжит в пределах срока действия договора соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на ядерное оружие. Кроме того, Москва будет и далее участвовать в обмене с Вашингтоном уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет.

В заявлении МИД также подчёркивается, что решение РФ по ДСНВ может быть пересмотрено. Для этого США должны «проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности».

«Есть возможность всё взвесить»

По словам аналитиков, Россия была вынуждена приостановить действие ДСНВ, так как США и Запад фактически развязали против неё полномасштабную войну.

«Страны Запада сегодня ведут войну против России. Кроме того, надо учитывать, что в последнее время Великобритания, Франция и США выступают против России единым фронтом, а это означает, что против нашей страны направлен ядерный потенциал сразу трёх стран. Их совокупный арсенал превышает российский. При этом Великобритания и Франция объявили о модернизации своей ядерной триады. В этих условиях возможность проникновения американских разведчиков под видом инспекторов на наши ядерные объекты вызывает обоснованные опасения с нашей стороны», — сказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Запуск баллистической ракеты в США

AP

© Ryan Quijas/U.S. Air Force

По мнению профессора Дипломатической академии МИД России Владимира Винокурова, предложение РФ включить в ДСНВ Францию и Великобританию является своеобразным ответом на аналогичные призывы США в отношении Китая.

При этом, как отмечает Юрий Кнутов, российская позиция имеет под собой больше оснований, так как Пекин не состоит с Москвой в военном альянсе в отличие от Парижа и Лондона, которые являются союзниками Вашингтона по НАТО и имеют соответствующие оборонные обязательства.

В то же время аналитики полагают, что Франция и Великобритания, скорее всего, проигнорируют предложения России.

«ДСНВ должен обязательно включать Великобританию и Францию. Это наш ответ США на их призывы присоединить к переговорам Китай. Однако Париж и Лондон, вероятно, откажутся. Эти страны могут, как и Китай, в качестве аргумента сослаться на то, что их арсеналы меньше, чем у РФ и США», — заявил Владимир Винокуров в беседе с RT.

Ситуация с ДСНВ вряд ли разрешится до окончания конфликта на Украине, считают эксперты.

«На сегодняшний день никакого диалога между РФ и США не может быть, так как в нём не заинтересован Вашингтон. Поэтому в ближайшей перспективе, пока не будут достигнуты цели России в СВО, ни о каких переговорах о ДСНВ речи быть не может. И вина за это лежит полностью на американской стороне», — сказал Владимир Винокуров.

Аналогичного мнения придерживается и Юрий Кнутов.

«У США теперь есть возможность всё взвесить. Они долго исходили из того, что им можно делать всё что угодно. Это колониальный подход. Он неверный, и Путин сегодня дал понять, что с Россией таким языком разговаривать нельзя. Но до урегулирования ситуации на Украине переговоров вестись, скорее всего, не будет. Ситуация будет замороженной», — заключил аналитик.