Песков заявил, что Россия хочет убедиться в соблюдении ядерного паритета

Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), цель — убедиться в соблюдении ядерного паритета, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Россия его не покидает (ДСНВ. — RT), что подчеркнул президент, это приостановка. Это очень важно, поскольку то, на чём настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации», — сказал он в интервью RT.

Песков подчеркнул, что в конфликт всё глубже вовлекается НАТО, притом что альянс претендовал на участие в соглашении.

По словам пресс-секретаря главы государства, Москве нужно учитывать ядерный потенциал Германии и Франции.

«Основная цель президента и нашей страны — убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета», — добавил Песков.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости совершенствовать ядерную триаду и поддерживать боеготовность, назвав эти аспекты главной гарантией суверенитета страны.

Путин добавил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал.