Задачи спецоперации, поддержка военных и приостановка участия в ДСНВ: Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства очертил ход специальной военной операции, затронул вопросы поддержки военных, задействованных в СВО, и рассказал о новых мерах социальной поддержки граждан. Российский лидер также объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Как подчеркнул президент, впервые это соглашение было подписано, когда между Россией и США были принципиально иные отношения, которые к настоящему моменту деградировали по вине Вашингтона.

О спецоперации на Украине

Путин подчеркнул, что решение о проведении специальной военной операции было принято для обеспечения безопасности России и ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, получившего власть на Украине после переворота 2014 года.

Как отметил президент, с 2014 года Донбасс отстаивал право жить на своей земле, находясь в условиях блокады и нескрываемой ненависти со стороны киевского режима.

«Мы делали всё возможное — действительно всё возможное! — для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта», — подчеркнул Путин.

В то же время глава государства выразил уверенность, что Россия «шаг за шагом, аккуратно и последовательно» будет решать стоящие перед ней задачи.

Также на russian.rt.com На Донецком направлении: МО РФ сообщило об уничтожении российскими военными двух установок HIMARS в районе Краматорска

О мотивах стран Запада

Как отметил глава государства, представители стран Запада, заявлявшие о стремлении к миру в Донбассе, тянули время и поощряли действия киевского режима.

По словам Путина, США и НАТО ускоренно разворачивали у российских границ свои армейские базы, секретные биолаборатории и осваивали в ходе манёвров театр будущих военных действий.

«Готовили подвластный им киевский режим, порабощённую ими Украину к большой войне», — подчеркнул президент.

Теперь, продолжил Путин, западные государства «словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения, и нормандский формат дипломатическим спектаклем, блефом».

«Этот отвратительный метод обмана уже не раз был опробован и раньше. Так же бессовестно, двулично они вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться. Понятия чести, доверия, порядочности — не для них», — сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не противостоит народу Украины, который «стал заложником киевского режима» и Запада, оккупировавших эту страну в политическом, военном, экономическом смысле.

«Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства. И в таких условиях, конечно, легко черпать и материал для боевых действий. О людях никто не думал, их готовили на заклание и в конце концов превратили в расходный материал», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что ответственность за разжигание украинского конфликта лежит на западных элитах и киевском режиме. По словам российского лидера, Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон.

Путин — о разжигании Западом ситуации на Украине

В то же время президент отметил, что в случае поставок более дальнобойных оружейных систем Киеву Россия будет вынуждена реагировать.

«Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», — сказал он.

Маткапитал, повышение МРОТ и поддержка ветеранов СВО

Говоря о социальной поддержке, президент предложил ряд мер, в частности предоставление материнского капитала в новых регионах семьям, в которых дети родились в 2007 году и позже.

«Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России. Напомню, такое же решение мы приняли в своё время для жителей Крыма и Севастополя», — сказал Путин.

Сегодня в соответствии с действующим порядком на первого ребёнка российские власти выделяют 586,9 тыс. рублей, а на второго — 775,6 тыс. рублей, если до его рождения семья не получала сертификат. Если прежде родителям уже были начислены деньги за первенца, то при появлении второго ребёнка им доплачивают 188,7 тыс. рублей.

Эти средства можно потратить на улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки и строительство жилья), получение детьми образования, формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

Кроме того, президент предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на дополнительные 10% с 1 января 2024 года.

«Тaким oбразом, минимальный размер oплаты труда вырастет на 18,5% и сoставит 19 242 рубля», — уточнил Путин.

Помимо этого, говоря о мерах поддержки для участников специальной военной операции, Путин предложил установить для мобилизованных и других военнослужащих, включая добровольцев, двухнедельный отпуск раз в полгода.

Президент предложил ввести 14-дневный отпуск для военнослужащих в зоне СВО

Президент предложил также сформировать специальный фонд, оказывающий адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших.

Глава государства полагает, что задачей нового объединения станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. «Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки», — сказал Путин.

Как подчеркнул президент, семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания.

Приостановка участия в договоре СНВ

Путин также объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Напомним, этот договор был подписан в 2010 году тогдашними главами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Документ предусматривал взаимное сокращение ядерных зарядов до 1550 единиц для каждой из сторон, а числа развёрнутых носителей — до 700 единиц.

«Вынужден заявить сегодня, что Рoссия приостанавливает своё участие в Дoговoре о стратегических наступательных воoружениях», — сказал президент, подчеркнув, что речь идёт именно о приостановке, а не о выходе из соглашения.

Как отметил Путин, первый ДСНВ подписывался в 1991 году, когда РФ и США не считали друг друга противниками. Действующий договор 2010 года, по словам Путина, содержит важнейшие положения о неделимости безопасности и о прямой взаимосвязи вопросов стратегических наступательных и оборонительных вооружений. Однако «всё это забыто» — отношения между двумя странами деградировали.

Произошло это, отметил Путин, по вине США, поскольку Соединённые Штаты приступили к пересмотру итогов Второй мировой войны.

Путин заявил, что НАТО фактически сделало заявку на статус участника ДСНВ. По словам главы российского государства, такая постановка вопроса назрела, поскольку в альянс «входит не одна ядерная держава».

Президент отметил, что в начале февраля альянс призвал Россию вернуться к выполнению договоров о стратегических вооружениях, в том числе в части допуска инспекций на российские оборонные объекты. По словам президента, в условиях сегодняшнего противостояния «это звучит как какой-то бред».

Говоря о перспективе возвращения в ДСНВ, Путин отметил, что сначала нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания. «И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса», — сказал российский лидер.