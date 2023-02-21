На Донецком направлении: МО РФ сообщило об уничтожении российскими военными двух установок HIMARS в районе Краматорска

Российские военные уничтожили в районе Краматорска две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом заявили в Минобороны России. Также на Донецком направлении был уничтожен склад боеприпасов. При этом на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и боевую машину РСЗО «Град», добавили в российском оборонном ведомстве.

Вооружённые Силы РФ на Купянском направлении спецоперации нанесли поражение подразделениям ВСУ в ряде населённых пунктов ЛНР. Об этом заявили в Минобороны России.

Противник потерял на этом направлении до 70 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-20 и артиллерийскую систему М777 производства США.

В свою очередь подразделения группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесли огневое поражение живой силе противника. За сутки ВСУ потеряли более 200 военных, три боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО «Град», самоходную гаубицу «Гвоздика», гаубицу Д-30, а также две американские гаубицы М101, отметили в Минобороны.

На Донецком направлении при поддержке штурмовой авиации, ударов тяжёлых огнемётных систем и огня артиллерии продолжается наступление подразделений «Южной» группировки войск.

Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили более 170 военнослужащих. Также были уничтожены пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и склад боеприпасов», — отмечается в брифинге Минобороны РФ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Пречистовки и Золотой нивы.

РИА Новости

© Алексей Майшев

ВСУ за сутки потеряли на этих направлениях до 70 военнослужащих, а также технику, в том числе боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу Д-20.

Кроме того, в районе Угледара ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе Херсона был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Средства ПВО за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников. Также были сбиты два реактивных снаряда систем HIMARS и «Ураган» и две тактические ракеты «Точка-У» в Белгородской области.





«Шаг за шагом будем решать стоящие перед нами задачи»

Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля затронул тему предпосылок проведения спецоперации. Как подчеркнул президент, Россия пошла на этот шаг «ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года».

«И мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что угроза, исходящая от киевского режима, постоянно нарастала, и «поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года всё было готово для очередной кровавой карательной акции в Донбассе».

«Начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов, нескрываемой ненависти со стороны киевского режима, верил и ждал, что Россия придёт на помощь», — подчеркнул Путин.

Росгвардия обнаружила тайники с оружием в Запорожье и в Херсонской области

В Запорожье и в Херсонской области области бойцы Росгвардии обнаружили

тайники с оружием и боеприпасами, заявили в ведомстве.

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В лесных массивах сотрудники Росгвардии обнаружили более 20 единиц

различного оружия и большое количество боеприпасов. Среди найденного — автоматы, карабины, пистолеты, охотничье ружья, гранаты различного типа,

мины, реактивные и осколочно-фугасные снаряды, коктейли «Молотова», а также

более 2 тыс. патронов.