МИД: Россия продолжит выполнять количественные ограничения на вооружения в рамках ДСНВ

Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на вооружения в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, несмотря на приостановку своего участия в нём, сообщает российский МИД.

«В целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также сообщается, что Москва будет и далее обмениваться с Вашингтоном уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 года.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему готов в любое время говорить с Москвой об ограничении вооружений.