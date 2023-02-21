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В ООН призвали Россию и США возобновить полное выполнение ДСНВ

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Россия и США должны возобновить полное исполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН призвали Россию и США возобновить полное выполнение ДСНВ
  • AP

«Позиция Генерального секретаря всегда была ясной: Соединённые Штаты и Российская Федерация должны безотлагательно возобновить полное выполнение СНВ-III», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

По его словам, ДСНВ и другие двусторонние договоры между Россией и США о сокращении стратегических ядерных вооружений обеспечивали безопасность не только Москвы и Вашингтона, но и всего мирового сообщества.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему готов в любое время говорить с Москвой об ограничении вооружений.

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