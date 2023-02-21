Блинкен заявил о готовности США говорить с Россией об ограничении вооружений
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Так он прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ.
Как пишет The New York Times, Блинкен заявил, что США «готовы в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что происходит в мире или в отношениях» двух стран.
21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.
По его словам, прежде чем вернуться к данному вопросу, нужно понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.