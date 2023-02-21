Блинкен заявил о готовности США говорить с Россией об ограничении вооружений

США по-прежнему готовы в любое время говорить с Россией об ограничении вооружений, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Так он прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ.

Как пишет The New York Times, Блинкен заявил, что США «готовы в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что происходит в мире или в отношениях» двух стран.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

По его словам, прежде чем вернуться к данному вопросу, нужно понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.