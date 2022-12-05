Минобороны: ВСУ попытались ударить по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях
- РИА Новости
Ещё четверо военнослужащих доставлены в медучреждения, заявило Минобороны России.
Средства ПВО перехватили летевшие на малой высоте украинские БПЛА, однако в результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.
Как ранее сообщили в Кремле, российскому президенту Владимиру Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что никаких ЧП в жилом квартале Энгельса не происходило.