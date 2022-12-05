Губернатор Бусаргин заявил, что никаких ЧП в жилом квартале Энгельса не происходило

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале заявил, что никаких ЧП в жилом квартале Энгельса не происходило.
Губернатор Бусаргин заявил, что никаких ЧП в жилом квартале Энгельса не происходило
  • РИА Новости

По его словам, в соцсетях и СМИ распространяются данные о громком хлопке и вспышке в Энгельсе утром 5 декабря. 

«Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло», — сказал он.

Бусаргин добавил, что поводов для беспокойства нет, а объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Также глава региона добавил, что силовые структуры проверяют данные о происшествиях на военных объектах.

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