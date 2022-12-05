Губернатор Бусаргин заявил, что никаких ЧП в жилом квартале Энгельса не происходило

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале заявил, что никаких ЧП в жилом квартале Энгельса не происходило.

По его словам, в соцсетях и СМИ распространяются данные о громком хлопке и вспышке в Энгельсе утром 5 декабря.

«Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло», — сказал он.

Бусаргин добавил, что поводов для беспокойства нет, а объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Также глава региона добавил, что силовые структуры проверяют данные о происшествиях на военных объектах.