Песков: Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях, о которых сообщили СМИ.
Песков: Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях
  • РИА Новости

«Разумеется», — сказал Песков.

По его словам, глава государства регулярно получает информацию обо всём, что происходит, от соответствующих служб.

Также представитель Кремля рекомендовал обращаться за информацией в Минобороны.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что никаких ЧП в жилом квартале Энгельса не происходило.

Глава региона добавил, что силовые структуры проверяют данные о происшествиях на военных объектах.

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