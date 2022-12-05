Песков: Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях
- РИА Новости
«Разумеется», — сказал Песков.
По его словам, глава государства регулярно получает информацию обо всём, что происходит, от соответствующих служб.
Также представитель Кремля рекомендовал обращаться за информацией в Минобороны.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что никаких ЧП в жилом квартале Энгельса не происходило.
Глава региона добавил, что силовые структуры проверяют данные о происшествиях на военных объектах.