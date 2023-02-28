«Следуя не согласованной с Россией процедуре»: Антонов заявил о многолетнем нарушении США положений ДСНВ

Соединённые Штаты на протяжении многих лет нарушают положения ДСНВ о количественных ограничениях, заявил посол России в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, американская сторона, в частности, объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжёлые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи, выводя их из-под зачёта ДСНВ. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации решение России приостановить участие в договоре было единственно верным.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США на протяжении многих лет нарушают положения договора о количественных ограничениях СНВ.

«Следуя не согласованной с Россией процедуре, объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжёлые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи. Более сотни из них нелегитимно выведены из-под зачёта по ДСНВ», — приводит пресс-служба посольства слова дипломата.

Он отметил, что российским инспекторам так и не предоставили возможность удостовериться в результатах проведённого «переоборудования».

Как подчеркнул дипломат, решение России приостановить участие в ДСНВ было «единственно верным в сложившихся обстоятельствах», но Москва продолжает соблюдать предусмотренные договором количественные ограничения.

Для формирования условий, предусматривающих полноценное функционирование соглашения, Соединённые Штаты должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, сказал посол.

«Пока же мы видим ровно противоположное: США не готовы даже к символическим позитивным жестам», — сказал Антонов. В частности, он упомянул нежелание Вашингтона снять запрет на проведение традиционных ежегодных церемоний с участием представителей России и США на Арлингтонском кладбище, посвящённых встрече советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года.

«Тогда наши страны стояли плечом к плечу, спасая человечество от нацизма. Именно об этом я бы порекомендовал активно думать местным чиновникам, а не о том, как побыстрее пролезть на наши ядерные объекты», — сказал Антонов.

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Отметим, что ранее заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Россия «не является ответственной ядерной державой».

Антонов назвал «удивительными» обвинения Госдепартамента США в адрес России относительно «ядерных угроз», в том числе в части обеспечения Россией готовности к проведению ядерных испытаний на случай, если на такой шаг пойдут США.

«По-видимому, замгоссекретаря забыла, что ещё пару лет назад в Вашингтоне открыто обсуждалась возможность организации ядерных испытаний. А высокопоставленные представители Пентагона заявляли, что это можно сделать в течение нескольких месяцев», — отметил Антонов.

Также по теме «Глобальный стратегический паритет»: почему Россия приостановила действие ДСНВ Москва приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в...

Напомним, Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, с которым президент выступил 21 февраля, заявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III).

Глава государства в своей речи отметил, что участие Запада в конфликте на Украине, а также призывы ряда западных политиков «нанести стратегическое поражение России» противоречат заложенным в ДСНВ принципам «неделимости безопасности» и «прямой взаимосвязи вопросов стратегических наступательных и оборонительных вооружений».

22 февраля Совет Федерации и Госдума единогласно приняли законопроект о приостановлении договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Позднее перспективы возобновления участия России в ДСНВ прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, для этого требуется смена подхода стран Запада к озабоченностям России в сфере безопасности.

«Условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса её неделимости. То есть безопасность одной страны не может обеспечиваться за счёт безопасности другой», — сказал Песков в интервью газете «Известия».

В то же время Песков отметил, что после объявления решения Москвы представители Запада выступили с реакцией, в которой читается «достаточно бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать обеспокоенность РФ».