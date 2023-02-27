Госдеп: США через непубличные каналы связи пытаются узнать отношение России к ДСНВ
- AP
- © Brittany E. N. MurphyU.S. Army Space and Missile Defense Command
«Мы, на самом деле, пытаемся взаимодействовать с Россией в закулисном режиме, чтобы понять, что они думают по этому поводу и что им надо», — приводит её слова РИА Новости.
По словам Стюарт, американская сторона не получала от Москвы официальных уведомлений о приостановке участия в ДСНВ.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.
Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.