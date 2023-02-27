Госдеп: США через непубличные каналы связи пытаются узнать отношение России к ДСНВ

Профильный помощник американского госсекретаря Мэллори Стюарт сообщила, что Соединённые Штаты используют непубличные каналы связи, чтобы узнать, чего Россия хочет в ситуации с ДСНВ.

«Мы, на самом деле, пытаемся взаимодействовать с Россией в закулисном режиме, чтобы понять, что они думают по этому поводу и что им надо», — приводит её слова РИА Новости.

По словам Стюарт, американская сторона не получала от Москвы официальных уведомлений о приостановке участия в ДСНВ.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.