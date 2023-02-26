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Путин исключил возможность инспекций США на ядерных объектах России

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Президент России Владимир Путин заявил, что не может себе представить инспекции США на российских ядерных объектах.
Путин исключил возможность инспекций США на ядерных объектах России
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин подчеркнул, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как они разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

«Это просто смешно», — констатировал российский лидер.

Он также отметил, что российская сторона не возражает против участия в дискуссии по ядерному паритету стран НАТО.

21 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.

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