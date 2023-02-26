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Путин: Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии по ядерному паритету

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Российская сторона не возражает против участия в дискуссии по ядерному паритету стран НАТО.
Путин: Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии по ядерному паритету
  • РИА Новости

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что блок НАТО «сделал одновременно претензию на то, чтобы участвовать в диалоге» по ситуации вокруг ДСНВ.

«Ну а если это так, то пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии», — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты не зафиксировали изменений конфигурации ядерных сил России после приостановки участия Москвы в ДСНВ.

21 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.

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