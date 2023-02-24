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Пентагон не зафиксировал изменений конфигурации ядерных сил России после приостановки ДСНВ

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Соединённые Штаты не зафиксировали изменений конфигурации ядерных сил России после приостановки участия Москвы в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«В том, что касается конфигурации российских стратегических сил, мы не видели никаких свидетельств того, что она изменилась», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Он подчеркнул, что США также не меняли конфигурацию своих сил.

Президент США Джо Байден ранее выразил уверенность, что по вопросу приостановки участия России в ДСНВ можно найти решение.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возвращение Москвы к ДСНВ в случае, если США предпримут шаги по деэскалации.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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