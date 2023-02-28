Посол Антонов: США нарушают процедуры ДСНВ

США нарушают процедуры Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), объявляя пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлые бомбардировщики неспособными к выполнению ядерных задач, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Следуя не согласованной с Россией процедуре, объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжёлые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи», — цитирует Антонова пресс-служба посольства.

По его словам, Вашингтон так и не предоставил российским инспекторам возможность проверить результаты «переоборудования».

Он добавил, что США на протяжении многих лет нарушает центральные положения ДСНВ.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.