Замгоссекретаря США обвинила Россию в безответственности из-за приостановки участия в ДСНВ

Заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Россия является безответственной ядерной державой из-за решения Москвы приостановить участие в ДСНВ.

Об этом она заявила в ходе конференции по разоружению, которая проходит в Женеве.

«Россия в очередной раз показала миру, что она не является ответственной ядерной державой», — цитирует Дженкинс агентство Reuters.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Позже Путин отметил, что России необходимо сохранять свою страну и обеспечивать безопасность.

Таким образом российский лидер прокомментировал решение приостановить участие России в ДСНВ.