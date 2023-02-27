Замгоссекретаря США обвинила Россию в безответственности из-за приостановки участия в ДСНВ
- AP
- © Staff Sgt. J.T. Armstrong/U.S. Air Force
Об этом она заявила в ходе конференции по разоружению, которая проходит в Женеве.
«Россия в очередной раз показала миру, что она не является ответственной ядерной державой», — цитирует Дженкинс агентство Reuters.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.
Позже Путин отметил, что России необходимо сохранять свою страну и обеспечивать безопасность.
Таким образом российский лидер прокомментировал решение приостановить участие России в ДСНВ.