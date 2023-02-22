«Решение о возобновлении будет принимать президент РФ»: Госдума одобрила закон о приостановке участия России в ДСНВ

Депутаты Госдумы единогласно приняли законопроект о приостановлении договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечается, что решение о возобновлении действия ДСНВ будет принимать президент России. Накануне Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о приостановке Москвой участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Как отметили в Кремле, цель данного решения — убедиться в соблюдении ядерного паритета странами Запада.

В среду, 22 февраля, Госдума приняла внесённый Владимиром Путиным законопроект о приостановке членства России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

«Документом приостанавливается действие договора, заключённого в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении договора будет принимать президент РФ. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования», — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Позднее сегодня документ будет рассмотрен Советом Федерации.

Накануне Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Позднее в Госдуму был внесён проект Федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».

«Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает своё участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса», — говорил президент.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью RT, цель — убедиться в соблюдении ядерного паритета: «Это очень важно, поскольку то, на чём настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации».

При этом в МИД России отметили, что Москва намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ.

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«Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности. Призываем американскую сторону именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Наряду с этим российские дипломаты заметили, что члены НАТО открыто объявили Североатлантический блок «ядерным альянсом» и усиливают упор на ядерное оружие в общенатовских концептуальных установках, а также заявляют о нацеленности на дальнейшее укрепление и повышение боеготовности «приписанных» к НАТО потенциалов в данной сфере.

По мнению российского МИД, в этих условиях необходимо воспринимать ядерные арсеналы США, Великобритании и Франции в совокупности и «учитывать этот фактор в процессе ограничения и сокращения ядерных вооружений».

Позднее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил полный выход США из ДСНВ после решения России приостановить участие в договоре.

«Я ничего не исключаю. Американцы из договоров выходили. Что они могут предпринять дальше, прогнозировать непросто, но поведенческая канва Вашингтона не настраивает на оптимистический лад», — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчёркивал, что решение Москвы стало итогом внешней политики Вашингтона.

«Прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности, ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов», — заявлял он.