Заместитель главы МИД России Сергей Рябков допустил полный выход США из ДСНВ после решения России приостановить участие в договоре.

«Я ничего не исключаю. Американцы из договоров выходили. Что они могут предпринять дальше, прогнозировать непросто, но поведенческая канва Вашингтона не настраивает на оптимистический лад», — цитирует его РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект о приостановке участия в ДСНВ. По его словам, соответствующий документ депутаты Госдумы рассмотрят 22 февраля.

Позднее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв подтвердил информацию, что Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ вслед за Госдумой 22 февраля.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.