Шойгу назвал причины роста военной опасности в Европе

В Европе растёт военная опасность из-за действий НАТО и США, а националистические настроения на Украине провоцируют вооружённый конфликт в Донбассе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания Совета министров обороны государств — участников ОДКБ в Душанбе.

«Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по 30». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооружённый конфликт в Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», — сказал министр.

Шойгу также напомнил, что «в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО» Россия приняла соответствующие меры.

«Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ», — сказал глава российского Минобороны.

Также министр заявил, что Россия внимательно отслеживает переброску и развёртывание сил НАТО в Европе во время учений Defender Europe.

Как сообщал в 2018 году генсек Йенс Столтенберг, концепция «четыре по 30» заключается в том, что 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей могут быть приведены в боевую готовность в течение 30 дней или быстрее.