Учения ВВС НАТО Ramstein Alloy начались в воздушном пространстве Балтийского моря
- AP
«В понедельник начались четырёхдневные учения ВВС НАТО и партнёров альянса Ramstein Alloy, основной целью которых является обеспечение безопасности воздушного пространства стран Балтии, проведение процедур связи и управления», — говорится в сообщении.
В ходе учений военные отработают действия в случае потери связи, эскортирование самолётов, определение воздушных целей, поисковые и спасательные работы.
По данным ведомства, всего в учениях принимают участие десять истребителей стран Североатлантического альянса.
30 мая в воздушном пространстве Балтийского моря стартовали учения сил противовоздушной обороны НАТО Ramstein Legacy 2022.