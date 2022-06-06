Учения ВВС НАТО Ramstein Alloy начались в воздушном пространстве Балтийского моря

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Учения ВВС НАТО Ramstein Alloy начались в воздушном пространстве Балтийского моря. Об этом сообщили в Главном штабе Сил обороны Эстонии.
Учения ВВС НАТО Ramstein Alloy начались в воздушном пространстве Балтийского моря
  • AP

«В понедельник начались четырёхдневные учения ВВС НАТО и партнёров альянса Ramstein Alloy, основной целью которых является обеспечение безопасности воздушного пространства стран Балтии, проведение процедур связи и управления», — говорится в сообщении.

В ходе учений военные отработают действия в случае потери связи, эскортирование самолётов, определение воздушных целей, поисковые и спасательные работы.

По данным ведомства, всего в учениях принимают участие десять истребителей стран Североатлантического альянса.

30 мая в воздушном пространстве Балтийского моря стартовали учения сил противовоздушной обороны НАТО Ramstein Legacy 2022.

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