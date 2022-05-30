Учения сил ПВО НАТО RALY22 начались в воздушном пространстве Балтийского моря

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В воздушном пространстве Балтийского моря стартовали учения сил противовоздушной обороны НАТО Ramstein Legacy 2022. Во время учений задействуют авиацию.
Учения сил ПВО НАТО RALY22 начались в воздушном пространстве Балтийского моря
  • Gettyimages.ru

Учения продлятся с 30 мая по 12 июня. В этом году в них принимают участие вооружённые силы Франции, Германии, Норвегии, Чехии, Словакии, Великобритании, Италии, Бельгии, Румынии, Турции и Испании.

«Ramstein Legacy 2022 — это первое комплексное учение ракетных войск ПВО НАТО с использованием реальных полётов авиации», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральный штаб Вооружённых сил Польши.

Учения планируют проводить два раза в год. 

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