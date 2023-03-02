«Обострение конфронтации»: почему в США и НАТО заявили о приемлемости эскалации на Украине

Вашингтон при поставках оружия Киеву сейчас практически не учитывает риски эскалации конфликта, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Каль. По его словам, главными факторами при определении размеров помощи ВСУ для США являются потребности киевского режима и собственные финансовые и оборонные возможности Вашингтона. В похожей тональности выступил и глава НАТО Йенс Столтенберг, вновь сказавший, что риск эскалации на Украине для альянса менее опасен, чем победа России. Как отмечают эксперты, подобные высказывания свидетельствуют о том, что Запад намерен идти на обострение конфронтации на Украине.

США практически не принимают во внимание угрозу эскалации кризиса вокруг Украины при поставках военной техники Киеву, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Каль на слушаниях в комитете палаты представителей по делам вооружённых сил.

«В целом не думаю, что мы сейчас сдерживаем свою помощь Украине в сфере безопасности из опасений прежде всего эскалации. Я считаю, что большинство решений о помощи в сфере безопасности принимаются нами, главным образом исходя из нашей оценки актуальных нужд Украины», — отметил он.

Кроме того, на решение о поставках вооружений также влияют финансовые возможности и оборонные потребности самих США, уточнил Каль.

Также по теме Задержки производства: что известно о новом оружейном транше США для Киева В Минобороны США выразили сомнение, что успеют поставить к началу «весеннего наступления» ВСУ беспилотники Switchblade 600, которые...

«Что мы можем предоставить, чтобы это сильно не сказалось на нашей готовности и способности реагировать на кризисы в области собственной национальной безопасности в других частях мира? Вот два наших оценочных критерия. Полагаю, в настоящее время нас относительно устраивает нынешняя ситуация в нашей эскалационной динамике с Россией. Но мы постоянно консультируемся по этому вопросу с нашими коллегами из разведывательного сообщества, чтобы более-менее верно настраивать «реостат» без ущерба для нас самих», — сказал чиновник Пентагона.

Стоит отметить, что в тот же день со схожим заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на международной конференции в Хельсинки. Он, в частности, отметил, что для альянса риск эскалации на Украине менее опасен, чем победа России в конфликте.

«Я слышу опасения по поводу того, что наша поддержка (Украины. — RT) увеличивает риск эскалации. Но... вариантов без риска не существует. Так что пусть ни у кого не остаётся сомнений в том, что самый большой риск из всех — это победа президента Путина на Украине», — заявил он, добавив, что НАТО должно срочно выполнить обещания Киеву о поставках тяжёлого оружия и об обучении солдат ВСУ.

Аналогичные высказывания Столтенберг сделал в ходе конференции по безопасности в Мюнхене.

Йенс Столтенберг на саммите SAMAK в Хельсинки

© NATO

«Ставки повышаются»

По словам аналитиков, риторика западного руководства отражает объёмы и состав поставок оружия Киеву. Если в начале конфликта США и НАТО избегали передачи Украине тяжёлой техники, то сейчас альянс уже поставляет Киеву танки Leopard и Challenger, а в будущем ВСУ должны получить и M1 Abrams.

Вашингтон также передаёт Украине боеприпасы для РСЗО, дальность действия которых достигает 150 км. На этом фоне на Западе открыто обсуждают возможность передачи киевскому режиму ещё более дальнобойных ракетных систем и истребителей.

Также по теме Неоднозначные заявления: как развивается ситуация с поставками истребителей Украине Ни одна страна пока не пообещала Киеву поставить истребители, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. При этом он утверждает, что...

При этом значительную долю этих вооружений Киев получает условно бесплатно, в рамках закона о ленд-лизе. Как отметила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям, закупок на крупные суммы у американских компаний Украина пока не делала: «В настоящий момент у них нет бюджетных возможностей такого масштаба».

Однако она добавила, что Вашингтону «нужно также переводить их (Украину. — RT) на то, чтобы они начинали сами планировать собственные оборонные расходы».

Подобный подход при вооружении ВСУ, по мнению экспертов, свидетельствует, что Запад выбрал эскалационную линию в своей политике на украинском направлении.

«Соединённые Штаты демонстрируют серьёзную эскалацию в поставках вооружения Украине... Поставки эти будут продолжаться, хотя, конечно, бесконечно их осуществлять Запад тоже не может. Во-первых, их ресурсы ограниченны, а во-вторых, рано или поздно они увидят бессмысленность этих поставок», — отметил в разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

Замглавы МИД Сергей Рябков

© Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

О том, что Вашингтон на протяжении всего конфликта держит курс на эскалацию, 22 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«После начала специальной военной операции мы наблюдаем эскалационную линию США, их сателлитов и приспешников применительно к происходящему на Украине и вокруг неё. Вспомните: начиналось всё с углублённых, активных обсуждений в натовском кругу, стоит ли поставлять туда стрелковое оружие, бронежилеты. Сейчас идёт обсуждение возможных поставок боевой авиации, собираются (поставлять. — RT) танки», — сказал дипломат, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

Также по теме «Глобальный стратегический паритет»: почему Россия приостановила действие ДСНВ Москва приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в...

При этом он отметил, что такая политика Запада «не меняет решимости» России добиться полного выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией.

«Эта техника не поможет западному блоку и его марионеткам в Киеве добиться своих целей, но факт есть факт: ставки повышаются. США провоцируют нас, не скрывают, что их цель — нанести России стратегическое поражение... В этих условиях вести дела, как раньше, как обычно, в ключевой, важнейшей сфере контроля над вооружениями, тоже не получается», — заявил дипломат, добавив, что именно поэтому РФ было принято решение приостановить действие ДСНВ.

Стоит отметить, что не только в России отмечают опасность такой политики Запада. Аналогичным образом оценивают ситуацию и в Китае. Так, постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун в конце февраля заявил, что попытки западных стран во главе с США нанести поражение РФ приведут к «жестокой затяжной войне», которая создаст крупные риски для мирового сообщества.

Курс на эскалацию

По мнению экспертов, утверждения западных функционеров о том, что риск эскалации не так опасен, как победа России, не означает, что для США и НАТО не осталось красных линий.

«Один из важнейших принципов американской политики заключается в контроле эскалации, чтобы она не перешла в стадию ядерного конфликта. Поэтому слова Столтенберга и Каля следует рассматривать именно в этом ключе — для них приемлема эскалация на Украине, но не до обмена ядерными ударами», — сказал Алексей Подберёзкин.

Поставки западного оружия Украине

AP

© Alex Brandon

Таким образом, полагают политологи, Запад готов предпринимать любые враждебные шаги против РФ, если они не сопряжены с риском начала ядерного противостояния. По мнению Подберёзкина, подобная политика Запада создаёт серьёзные угрозы для мировой безопасности.

«Политика эта, конечно, опасна, потому что она неизбежно ведёт к обострению конфронтации. Стремление Киева и Запада нанести ущерб территориям РФ, в том числе новым регионам, неизбежно вынудит Россию применять ответные меры», — заявил эксперт.

В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров в беседе с RT отметил, что нарастание эскалации со стороны Запада может свидетельствовать о том, что США и НАТО зашли на Украине в тупик.

«Они провоцируют Зеленского и его окружение на эскалацию, в том числе в Крыму. Но я полагаю, что это скорее последние крики отчаяния, потому что сегодня мы наблюдаем на фронте полную инициативу у российских вооружённых сил», — заключил аналитик.