Задержки производства: что известно о новом оружейном транше США для Киева

В Минобороны США выразили сомнение, что успеют поставить к началу «весеннего наступления» ВСУ беспилотники Switchblade 600, которые вошли в очередной пакет военной помощи для Киева на сумму $2 млрд. В то же время в Пентагоне заявили, что США продолжат «тесно сотрудничать с производителями» и будут действовать оперативно, «чтобы предоставить эти средства как можно скорее». Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что на создание вооружений в рамках нового пакета военной помощи США может уйти слишком много времени, а для ВСУ уже сейчас складывается сложная ситуация.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер выразил сомнение, что США успеют поставить Киеву к началу «весеннего наступления» ВСУ беспилотники Switchblade 600, которые входят в очередной пакет военной помощи Украине на сумму $2 млрд. Об этом американский чиновник заявил во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста, насколько реально то, что к началу «весеннего наступления» ВСУ Switchblade 600 «уже будут на месте».

«Сомневаюсь… эта борьба продолжит быть непростой, поэтому мы хотим быть уверенными, что удовлетворяем не только первоочередные, но и среднесрочные и долгосрочные потребности страны», — ответил Райдер.

По словам Райдера, Соединённые Штаты продолжат «тесно сотрудничать с производителями» и будут действовать оперативно, чтобы предоставить вооружения «как можно скорее».

Стоит отметить, что, помимо Switchblade 600, в новый пакет военной помощи вошли также беспилотники CyberLux K8, ALTIUS-600 и Jump 20. Однако в пресс-релизе Минобороны США не уточняется, сколько именно БПЛА каждого типа Вашингтон планирует передать Киеву. Во время брифинга Райдера попросили назвать «конкретные цифры», однако пресс-секретарь Пентагона отказался поделиться такими данными, сославшись на то, что «противник был бы очень рад заполучить эту информацию».

«Поэтому мы просто не будем ничего озвучивать», — сказал он.

БПЛА Switchblade 300

AP

© Cpl. Alexis Moradian/U.S. Marine Corps

Кроме БПЛА в новый оружейный пакет США вошли также боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением. Общаясь с журналистами, Райдер пояснил, почему снаряды именно для этих комплексов Вашингтон планирует направить Киеву.

«Системы лазерного наведения для ракет — это продвинутые системы вооружения с высокоточным наведением на цель, фактически позволяющие превращать неуправляемые ракеты в высокоточные управляемые боеприпасы, совместимые с разнообразными пусковыми установками, которые мы предоставляем украинской стороне», — сказал пресс-секретарь Пентагона.

Новый пакет военной помощи Вашингтона предусматривает также передачу Киеву дополнительных боеприпасов для РСЗО HIMARS, 155-мм артиллерийских снарядов, оборудования для борьбы с беспилотниками, разминирования и поддержания защищённой связи, средств РЭБ.

Во время брифинга Райдер подчеркнул, что США уже предоставляют ВСУ значительные объёмы вооружений в рамках президентских полномочий по выделению средств и «усилий международного сообщества» с тем, чтобы к весне обеспечить Киев «необходимым потенциалом».

Объёмы оружейных вливаний

Как говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, опубликованном на сайте оборонного ведомства США, за год Вашингтон потратил на военные нужды Киева более $32 млрд. По словам Остина, Соединённые Штаты поставили Киеву свыше 8,5 тыс. ПТРК Javelin, более 1,6 тыс. ПЗРК Stinger, 232 гаубицы и более 2 млн артиллерийских боеприпасов. Кроме того, по словам главы Пентагона, выделенные средства пошли на передачу Киеву 38 систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасов к ним, батареи ПВО Patriot, восьми зенитных ракетных систем NASAMS, других средств противовоздушной обороны, 90 бронетранспортёров Stryker и 109 боевых машин пехоты Bradley.

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Помимо этого, Вашингтон направит Киеву 31 танк Abrams. При этом вопрос о передаче истребителей киевскому режиму в документе Остина никак не затрагивался.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC заявил, что в настоящее время Соединённые Штаты сфокусированы на передаче Киеву танков и БМП, а поставка истребителей — это «вопрос не сегодняшнего дня».

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что «Украина не получает всего, что они у нас просят, и так быстро, как они хотят», но Вашингтон стремится поставить наиболее необходимые вооружения.

После этого глава Белого дома Джо Байден подтвердил в интервью телеканалу АВС News, что Вашингтон на данный момент исключает передачу Киеву истребителей F-16, сославшись на то, что сейчас они Киеву не нужны.

«Пентагон только обещает»

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, «долгосрочность» американского транша Киеву, детали которого раскрыл представитель Пентагона, говорит о том, что у Соединённых Штатов возникли проблемы с восполнением собственных арсеналов после поставок оружия Киеву.

«Складские запасы у Минобороны США уже в значительной мере исчерпаны. Если Вашингтон просто возьмёт и отдаст своё оружие, снаряжение киевскому режиму, то Штатам самим нечем будет воевать, к примеру, в случае обострения ситуации вокруг Тайваня. Поэтому сейчас Пентагон только обещает Киеву вооружения и боеприпасы, а американскому ВПК ещё предстоит их произвести. Отсюда и речь о «среднесрочной и долгосрочной» перспективе из уст Райдера. Между тем Киев продолжает настаивать на том, что вся эта амуниция нужна ему уже сегодня, поскольку для ВСУ на Украине складывается сложная ситуация», — сказал эксперт в беседе с RT.

Однако в связи с призрачностью таких поставок на Украину Райдер не берётся озвучивать конкретные цифры в ситуации с передачей БПЛА, а также давать конкретные обязательства относительно количества другой военной техники, которую планируется направить Киеву, пояснил Батюк.

«Пока неясно, сколько американский ВПК сможет выпустить этого оружия. Но уже сейчас понятно, что беспилотников Киеву нужно очень много, поскольку они могут быть использованы в качестве ударной силы. Что касается боеприпасов для РСЗО HIMARS и других вооружений в пакете — это стандартный набор той помощи, которую американцы поставляют Украине, но на его производство Вашингтону потребуется много времени», — уверен аналитик.

Американская военная помощь, предназначенная для Украины

AP

© Alex Brandon

Напомним, в конце января журналист Кристофер Роуч в статье для издания The American Greatness заявил, что Соединённые Штаты могут создавать очень сложные системы вооружений, в частности истребители F-35 или ЗРК Patriot, «но только в рамках долгого и дорогостоящего процесса».

«Западная оружейная промышленность не оптимизирована ни в плане скорости, ни в плане объёмов производства. Чтобы наверстать упущенное, потребуются годы», — считает журналист.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов считает, что отказ Пентагона раскрыть информацию о числе беспилотников, которые планируется направить Киеву, связан в том числе со спецификой работы российских средств РЭБ, способных уничтожать такие БПЛА.

«Пентагон не уточняет количество Switchblade 600, CyberLux K8, Altius-600 и Jump 20 в транше, поскольку, узнав количество этих ударных средств поражения, Россия может подготовить зенитные системы или средства РЭБ, которые смогут их обезвреживать. Одно дело, когда начеку будет несколько таких станций или комплексов, и совсем другое — когда речь идёт о целой цепочке данных установок, причём активизированных и способных уничтожить множество беспилотников», — пояснил Кнутов в комментарии RT.

Также по теме «Опасаются отказа партнёров»: что стоит за призывом США к союзникам по НАТО сохранить единство и поддержку Украины Вашингтон призвал страны НАТО к дальнейшей поддержке Киева в свете проведения Россией СВО, а также предупреждений Москвы о возможности...

Кроме того, по словам эксперта, Пентагон включил в новый транш средства радиоэлектронной борьбы в первую очередь для противодействия российским беспилотникам.

«БПЛА РФ в ходе СВО появилось достаточно много на Украине, и работают они эффективно. Это очень пугает ВСУ. Что же касается оборудования для поддержания защищённой связи, оно необходимо украинским вооружённым формированиям, чтобы Россия не смогла узнать о планируемых действиях киевского командования», — заявил аналитик.

Кнутов также считает, что на передачу объявленного Вашингтоном нового транша для Киева уйдёт достаточно много времени из-за проблем в американском ВПК.

Впрочем, как отметил Батюк, помимо сложностей с производством новых вооружений Вашингтон испытывает трудности и с поставкой на Украину даже готовых танков Abrams.

«Судя по заявлениям американских должностных лиц, на передачу Abrams у США может уйти больше года. Сейчас Вашингтон не готов их поставлять, поскольку для их использования необходимо сначала обучить военнослужащих ВСУ, подготовить инфраструктуру на Украине. По этой причине говорить об истребителях, на предоставлении которых настаивает Киев, даже смешно. Впрочем, эту возможность пока не допускает и сам Белый дом», — заключил эксперт.