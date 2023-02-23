Системный аудит: почему в конгрессе США требуют отчёта федеральных органов о расходах на Киев

В американском конгрессе ряд законодателей-республиканцев призвали Пентагон, Госдеп и Агентство по международному развитию (USAID) предоставить им документы, которые позволят проверить как расходуется выделяемая Украине помощь. По словам конгрессменов, речь идёт о более чем $113 млрд из средств налогоплательщиков США. Аргументируя свой запрос, конгрессмены напомнили о коррупционном скандале на Украине и увольнении госчиновников, «предположительно занимавшихся взяточничеством». По мнению экспертов, федеральные ведомства будут чинить препятствия законодателям, желающим узнать детали расходов Вашингтона на нужды Киева.

Группа из 23 республиканцев во главе с председателем комитета по надзору и подотчётности палаты представителей конгресса США Джеймсом Комером призвала федеральные государственные ведомства, обеспечившие выделение Украине помощи на сумму более $113 млрд из средств американских налогоплательщиков, предоставить документы, которые позволят проверить целевое расходование этих средств. Об этом говорится в письме законодателей, опубликованном на сайте конгресса.

«Чрезвычайно важно, чтобы государственные ведомства, ответственные за распоряжение данными средствами, обеспечили их целевое использование, чтобы предотвратить и уменьшить риск растрат, мошенничества и злоупотреблений. Комитет запрашивает документы и информацию с целью понять, как Министерство обороны, Государственный департамент и Агентство по международному развитию (USAID. — RT) осуществляют контроль за данными средствами», — говорится в документе.

В своём письме законодатели подчёркивают, что предоставление помощи Киеву, в том числе в сфере безопасности, «неизменно сопряжено с риском мошенничества, растрат и злоупотреблений». По их мнению, США должны выявить эти риски и разработать механизмы надзора для их снижения.

«Поскольку Соединённые Штаты продолжают направлять помощь через многосторонние организации в условиях, когда требуется расходовать средства оперативно, мы должны обеспечить надлежащие защитные меры, чтобы предотвратить нецелевое использование средств», — считают конгрессмены-республиканцы.

Аргументируя свой запрос, законодатели напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких высокопоставленных официальных лиц на фоне коррупционного скандала в республике.

«Украинские государственные чиновники, предположительно занимавшиеся взяточничеством, использовали правительственные автомобили в личных целях и закупали по завышенным ценам продукты питания для ВСУ», — констатируют члены конгресса США.

Законодателей интересует вся информация о выделении средств на помощь Киеву, начиная с 24 февраля 2022 года. При этом главы Пентагона, Госдепа и USAID должны предоставить запрошенные отчётные сведения до 8 марта.

Конгресс США

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В свою очередь, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин 22 февраля в своём Telegram-канале выдвинула обвинение в адрес президента США Джо Байдена. По её словам, он заботится только о том, «чтобы ещё сильнее разжигать войну на Украине и вливать туда ещё больше денег».

«Президент Трамп встречается с жителями Ист-Палестайн (штат Огайо) (где с рельсов сошли десятки вагонов, в которых находились химикаты. — RT) и привозит им воду и продовольствие, а Джо Байден тем временем… лижет зад Зеленскому и против нашей воли втягивает нас всех в мировую войну», — подчеркнула Грин.

Новая волна критики

Напомним, призывы со стороны республиканцев начать аудит помощи, выделяемой Соединёнными Штатами киевскому режиму, участились после сообщений западных СМИ о коррупционном скандале на Украине и кадровых перестановках в связи с этим в правительстве страны.

Так, 24 января в своём Twitter Тейлор Грин назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира и обратила внимание на важность аудита по выделяемой Киеву помощи. Она задалась вопросом, сколько долларов, заработанных американцами, крадутся или поступают людям, к которым они «идти не должны»?

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С похожим заявлением в тот же день выступила в той же соцсети и член конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт, которая призвала американские власти срочно провести аудит всех выделенных Украине средств. Таким образом она прокомментировала материал, размещённый на сайте телеканала NBC, об отставках украинских чиновников, замешанных в коррупции.

Спустя несколько дней после этих заявлений посол США в Киеве Бриджит Бринк сообщила о том, что на Украину прибыли инспекторы, которые занимаются аудитом американской помощи киевскому режиму. По её словам, речь идёт о представителях офисов генеральных инспекторов Пентагона, Госдепа и USAID, которые хотят «улучшить независимое наблюдение» за помощью Соединённых Штатов киевскому режиму.

На прошлой неделе американская газета The Wall Street Journal сообщила, что после поездки в январе в Киев представители этих надзорных органов, отслеживающих оказание военной и экономической помощи Украине, заявили, что будут настаивать на отправке части из своих 177 аудиторов и следователей в зону боевых действий, чтобы сделать контроль более эффективным. Дело в том, что надзор за использованием американской военной помощи пока производится в дистанционном формате — из Соединённых Штатов, Польши и Германии, напоминают журналисты WSJ.

Контроль для видимости

Впрочем, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв сомневается, что Вашингтону удастся эффективно контролировать использование американского оружия на Украине, а также финансовых средств, поступающих из США.

«Когда вооружения и другая поддержка попадают в руки украинских властей, контролировать всё это не представляется возможным. Даже если опираться на официальные данные правительства Украины, это ничего не даст, поскольку, когда помощь доходит до полковых командиров, они могут спокойно распродавать её направо и налево на чёрном рынке. О контроле использования вооружений на Украине Вашингтон говорит для видимости, чтобы успокоить населения, особенно республиканцев», — заявил эксперт в беседе с RT.

Идея же самих представителей Республиканской партии, по словам Рогулёва, заключается в том, чтобы на данном этапе проконтролировать расходы, которые идут на военную помощь киевскому режиму, в самих США.

«На первый взгляд задача кажется выполнимой. Однако Пентагон известен коррупционными скандалами и относится к исполнительной власти, а значит, будет сам решать, какие данные предоставлять, а какие нет, координируя свои действия с Госдепом и USAID. Поэтому законодатели всегда будут сталкиваться с проблемами, предпринимая попытки проанализировать расходы этих ведомств, связанные с Украиной», — считает аналитик.

Пентагон

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Рогулёв также осудил действия Байдена, который прилетел в Киев, вместо того чтобы организовать помощь собственному населению в ликвидации техногенных катастроф.

«Этому удивились многие в США. В стране сошёл с рельсов поезд с отравляющими веществами, а глава Белого дома ведёт себя так, будто ничего не произошло и спокойно едет в Киев. Тут у американцев возникает вопрос о том, что больше заботит Байдена: ситуация на Украине, которая даже союзником США формально не является, или же обстановка в своей собственной стране? Ответ очевиден. На этом фоне всё больше жителей США будут выступать за уменьшение поддержки Киева», — подчеркнул эксперт.

Со схожей позицией выступил и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. По его словам, миллионам американцев совершенно непонятно, почему интересы Киева для администрации США выше, чем потребности собственного населения.

«Им неясно, почему гигантские средства расходуются на поддержку коррумпированного режима на Украине, в то время как на самые насущные нужды самих американцев никто не обращает внимания», — сказал Батюк в комментарии RT.

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Эксперты сходятся во мнении, что такого рода настроения будут преобладать в США, если республиканцам всё-таки удастся вскрыть какие-либо «недобросовестные расходы» Вашингтона, связанные с выделением помощи Киеву.

«В этом случае не поздоровится и самому Байдену, который уже решился вступить в предвыборную гонку: его рейтинг и так на достаточно низких значениях, а новые детали могут ещё больше ухудшить шансы действующего главы Белого дома на переизбрание», — заявил Рогулёв.

В свою очередь, Батюк отметил, что выявление новых фактов украинской коррупции, связанной с полученной помощью из США, также может сократить поддержку Вашингтона.

«В нижней палате у республиканцев большинство. Именно конгресс США решает, на что ассигновать средства, а на что нет. И это реальная проблема для нынешней байденовской администрации, поскольку ей потребуется искать какой-то компромисс с республиканцами. И в ходе этих боданий последствия для Киева могут быть вполне серьёзными в виде значительного ограничения расходов на военную помощь Украине. Об этом уже сообщают западные СМИ и серьёзно задумываются в Киеве», — заключил эксперт.