Опасения на публику: как может измениться ситуация с выделением США военной помощи для Украины

В Киеве растёт обеспокоенность тем, что США могут уменьшить объёмы военной помощи Украине и побудить её к заключению сделки с Россией, пишут американские СМИ. Якобы Белый дом может в качестве предлога сослаться на потерю контроля над нижней палатой конгресса. Однако Джо Байден во время визита в Киев и Варшаву пообещал, что США продолжат поддерживать Украину, и анонсировал новые поставки вооружений. Эксперты полагают, что сейчас в конфликте наступает тяжёлый период для ВСУ, во время которого Вашингтон не будет ослаблять снабжение Киева оружием. Кроме того, выделяемые средства поступают прежде всего американским компаниям, что поддерживает экономику США, отмечают аналитики.

Киев опасается, что Вашингтон может сократить объёмы военной помощи, выделяемой Украине, чтобы добиться от неё заключения соглашения с Россией, пишет издание Politico со ссылкой на источники в администрации Владимира Зеленского.

«Я думаю, что и в конгрессе, и в администрации (президента США. — RT) есть люди, которые хотят скорректировать объём помощи в сфере безопасности, чтобы, боюсь, побудить украинцев пойти на какую-то сделку», — приводятся слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность.

Издание отмечает, что в Киеве также опасаются, что Белый дом может попытаться убедить Украину установить «более скромные» цели в нынешнем конфликте. В качестве предлога для этого Белый дом якобы может использовать потерю контроля над палатой представителей, в которой партией большинства теперь являются республиканцы.

Кроме того, источники Politico в украинском правительстве подтвердили сообщения, что в январе директор ЦРУ Уильям Бёрнс призвал Владимира Зеленского, «в кратчайшие сроки добиться как можно больших успехов на поле битвы», поскольку масштабы военной поддержки могут начать снижаться.

Другие обстоятельства

Напомним, представители Республиканской партии ещё до выборов в конгресс США в ноябре 2022 года заявляли, что намерены если не значительно сократить, то установить более строгий контроль за средствами, которые администрация Байдена направляет на Украину.

Так, конгрессмен Марджори Тейлор Грин, которая ранее призывала полностью прекратить помощь Украине, сообщила, что республиканцы представили законопроект об аудите военной помощи для Киева.

В свою очередь, спикер нижней палаты Кевин Маккарти предупреждал, что республиканцы в конгрессе нынешнего созыва не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твёрдого обоснования финансовой помощи Украине.

Выступление Джо Байдена в конгрессе США

AFP

© CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Однако президент Джо Байден во время своего недавнего визита в Киев заявил, что, несмотря на разногласия, обе партии якобы солидарны в том, что необходимо продолжить оказывать помощь Украине. Он пообещал, что США продолжат поддерживать режим Зеленского и анонсировал новые поставки вооружений на сумму $500 млн. В пакет помощи войдут артиллерийские снаряды для систем HIMARS, гаубицы, комплексы Javelin, противотанковые снаряды, средства радиолокации.

В то же время, в администрации Байдена считают, что объёмы и частота выделяемых Киеву пакетов помощи всё же изменится. Об этом газете The Washington Post сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, который отметил, что Вашингтон пытается донести до властей Украины, что объёмы помощи, выделяемой в 2022 году были возможны только при полном контроле Демпартии США над палатой представителей и сенатом.

«Мы продолжим пытаться донести до них, что мы не в состоянии вечно делать всё и вся», — заявил высокопоставленный чиновник администрации Байдена, говоря об украинском руководстве.

Также по теме «Противоречия будут множиться»: почему в Европе опасаются эскалации конфликта на Украине Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир находится на пороге самого большого кризиса со времён Второй мировой войны, а в...

Также в Белом доме недовольны тем, как Киев ведёт боевые действия, отмечают источники WP. В то время как Вашингтон считает более важным направлением новые регионы РФ на побережье Азовского и Чёрного морей, Киев «расходует значительное количество ресурсов и живой силы» на удержание Артёмовска (Бахмута), сетуют источники издания.

«Американские военные аналитики и планировщики утверждают, что одновременно вести оборону Бахмута и начинать весеннее контрнаступление для взятия территории, которую США считают более важной, — нереалистичная задача», — пишет The Washington Post.

Кроме того, Белый дом считает, что военная кампания по «освобождению» полуострова Крым, о которой заявляют в Киеве, на сегодняшний день украинским войскам не по силам, отмечает газета.

Такое «несоответствие целей и возможностей» киевского режима вызывает беспокойство в Европе, где считают что конфликт на Украине ляжет чрезмерным бременем на плечи стран Запада на фоне их попыток справиться с другими проблемами, включая высокую инфляцию и нестабильные цены на энергоносители.

«Начинается очень тяжёлый период»

Сообщения о потенциальном изменении американской военной помощи — в ту или иную сторону — стабильно появляются в западных СМИ на фоне перемен в боевой оперативной ситуации «на земле», отметил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин. По его словам, сейчас ВСУ находятся в затруднительном положении, поэтому администрация Зеленского через СМИ посылает сигналы о своей обеспокоенности по поводу будущего военной помощи.

«Для украинских вооружённых сил и Киева начинается очень тяжёлый период. В Европе и США считают, что в следующие шесть-семь недель (до конца марта) есть вероятность того, что ВСУ могут потерпеть поражение. То, что это отказываются признавать в Киеве, говорит, что лидерам этого режима важнее не одержать победу, а протянуть военные действия любой ценой», — рассказал эксперт в комментарии RT.

Джо Байден и Владимир Зеленский

AP

© Evan Vucci, Pool

Он пояснил, что США особенно обеспокоены таким сценарием, так как для Вашингтона поражение Киева будет означать повторение геополитического фиаско по аналогии с уходом из Афганистана.

«В то же время, Украина боится, что нынешняя пауза, когда уже заканчивается боевая техника и нечем воевать, профессиональные кадры выбиты и стремительно теряется боеспособность украинской армии, приведёт к её краху. Эта пауза может затянуться на несколько месяцев, в результате чего режим может рухнуть из-за неспособности вооружённых сил сопротивляться», — считает политолог.

Также по теме «Будет всё труднее убеждать помогать в ущерб себе»: как Киев добивается от Запада поставок ракет и истребителей Украина в ускоренном режиме ведёт переговоры с западными странами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет, заявил советник главы...

По его словам, именно поэтому сейчас Вашингтон вряд ли будет значительно сокращать объёмы военной помощи для Киева.

«Сценарий с использованием потери преимущества в конгрессе для сокращения помощи Киеву вполне реален, но вряд ли будет задействован на этом этапе. Пока Украина продолжает воевать и тратит экономические ресурсы и человеческий потенциал России, для Байдена эта ситуация остаётся удобной. США от этой выгодной схемы отказываться не будут и продолжат помогать Украине до тех пор, пока та будет воевать с Россией», — заявил аналитик.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что «потребление» большого количества американского оружия на Украине обеспечивает заказами предприятия военно-промышленного комплекса США, что оздоровляет экономику страны и играет на руку администрации Байдена.

«Вашингтон объявляет о беспрецедентной помощи Украине, при этом выделенные средства поступают американским же компаниям ВПК на производство и закупку оружия, а также обслуживающим их посредникам — различным банкам и фондам. Сейчас речь идёт о поддержке экономики США через новые военные контракты, так что причин для резкого сокращения объёмов военной помощи для Украины даже при республиканском конгрессе пока нет», — заключил эксперт.