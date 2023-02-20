Варшавская инициатива: почему в Польше предлагают НАТО предоставить Украине гарантии безопасности

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО следует предоставить Украине гарантии безопасности по завершении текущего конфликта. По его словам, Киев, понимая невозможность вступить в альянс сейчас, ожидает партнёрства в виде «некоторого рода гарантий в плане безопасности». Эксперты отмечают, что Дуда таким образом фактически предлагает создать для Украины механизм, аналогичный Пятой статье Устава НАТО о системе коллективной защиты. Однако этот замысел на сегодня неосуществим, полагают аналитики.

По завершении текущего конфликта на Украине блок НАТО должен предоставить Киеву гарантии безопасности, заявил президент Польши Анджей Дуда. В разговоре с газетой Financial Times на полях конференции в Мюнхене он отметил, что подобные обещания «представляли бы важность» для Украины и боевого духа её военнослужащих, поскольку подчеркнули бы «то чувство, что НАТО их поддерживает».

По словам Дуды, хотя Украина сейчас не может присоединиться к Североатлантическому альянсу, Киев ожидал «партнёрских отношений» с предоставлением «некоторого рода гарантий в плане безопасности».

«В Мюнхене официальные лица США и Германии преуменьшили потребность в гарантиях безопасности на данном этапе, утверждая, что предоставляемая Украине военная помощь — это и есть та гарантия, которая требуется Киеву», — пишет FT.

Издание отмечает, что гарантии безопасности со стороны НАТО могли бы выглядеть как юридически закреплённое обязательство ключевых стран альянса, таких как США, Великобритания и Франция, предоставить военную помощь Киеву в случае возможной будущей агрессии. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее сравнил эти предложения с гарантиями США в отношении безопасности Израиля.

В поиске гарантий

Напомним, что власти Украины ранее неоднократно заявляли о необходимости получения неких гарантий безопасности. При этом в Киеве подразумевают, что эти обязательства будут включать в себя прямое военное участие стран Запада в отражении агрессии против Украины.

Так, ещё в конце апреля 2022 года Владимир Зеленский заявил в интервью польским СМИ, что гарантии должны основываться на скорейшем предоставлении Киеву военных.

«Я точно знаю, что нам нужны гарантии безопасности, и я точно знаю, что нам нужно, и мы хотим попросить именно то, что нам нужно... Самое главное — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично ни звучало. Считаю, что наши гарантии безопасности должны быть в формуле «люди — часы», — приводит его слова ТАСС.

Глава киевского режима сравнил подобные соглашения со службой экстренной помощи 911 и отметил, что такая система не создаёт противовеса НАТО, поскольку является параллельной и дополняет общие усилия по обеспечению безопасности в Европе.

Заседание рабочей группы по гарантиям безопасности при участии главы офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, архивное фото

© president.gov.ua

В сентябре офис президента Украины представил проект так называемого Киевского договора по безопасности, подготовленный при участии бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Предполагалось, что соглашение должно состоять из совместного документа о стратегическом партнёрстве, подписанного странами-гарантами и Украиной, а также двусторонних договорённостей между ними.

Следует отметить, что представленный проект не содержал упоминаний о будущем нейтральном статусе страны или об участии России в качестве одного из гарантов безопасности. В документе также утверждалось, что стабильность в Евро-Атлантическом регионе тесно связана с безопасностью Украины и что Киев должен получить уникальные и эффективные гарантии безопасности, которые должны быть заложены в мирный процесс по урегулированию конфликта.

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Проект договора должен объединить Киев и «основную группу союзников», которая может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Документ также предусматривает, что широкая группа международных партнёров, включая Японию и Южную Корею, должна поддержать «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях». Пакет может включать и «региональные соглашения относительно безопасности в Чёрном море» с Турцией и другими прибрежными странами.

В проекте соглашения говорится, что будущие гарантии безопасности для Украины не должны становиться элементом обмена на её нейтральный статус. Также Киев рассчитывает на инвестиции со стороны союзников в оборонно-промышленный комплекс страны, передачу оружия и разведывательной информации.

Кроме того, будущие гарантии должны предусматривать «полноценный пакет санкций» против «страны-агрессора». При этом государства-гаранты не должны отменять рестрикции, пока российская сторона «не перестанет угрожать суверенитету Украины». Также гарантии должны включать меры, направленные на конфискацию активов РФ и её граждан.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя этот документ, назвал его прологом к военному конфликту общемирового масштаба.

«Киевская камарилья родила проект «гарантий безопасности», которые, по сути, являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст», — написал он в своём Telegram-канале.

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Своими заявлениями о возможных гарантиях Киеву по завершении конфликта польский президент Дуда пытается создать видимость, что западные страны уверены в том, что он завершится в их пользу, отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Дуда в очередной раз произносит правильную, как ему кажется, фразу, которая на самом деле на данный момент ничего не означает. Если бы президент Польши сказал, что гарантии безопасности нужно предоставить сейчас, мы бы услышали что-то новое. В Вашингтоне понимают, что это очень серьёзный шаг к мировой войне, поэтому США с подобными действиями торопиться не будут, а если их и примут, то не объявляя и проводя на более низком уровне», — подчеркнул эксперт.

Президент Польши Анджей Дуда

AP

© Olivier Matthys

По его словам, все призывы к предоставлению гарантий безопасности Киеву являются попыткой создать в отношении Украины механизм, аналогичный Пятой статье Североатлантического договора, которая предполагает участие всех членов НАТО в конфликте с участием одного из них. При этом альянс, несмотря на заявления об обратном, и так уже фактически задействован в конфликте на Украине, отметил Брутер.

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«Заявления, что эти страны не участвуют в конфликте, а только оказывают поддержку и помощь Украине, неуместны — такая помощь является непосредственным участием в конфликте и прямой угрозой для России. Конфликт из регионального, который можно было уладить очень быстро, перерос почти в разряд мирового, хотя ещё и с некоторыми ограничениями, поэтому значение имеют не заявления и слова, а реальные действия. А делает Запад уже достаточно много», — пояснил эксперт.

В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров напомнил, что Польша всё время пытается выступать инициатором различных внешнеполитических инициатив от лица НАТО и ЕС, чтобы повысить свой политический вес.

«В данном случае это называется «ставить телегу впереди лошади». Речь идёт о том, что состояние текущего кризиса на Украине не позволяет решать вопросы обеспечения гарантий безопасности, поскольку неясно, какова будет судьба государственности Украины», — пояснил собеседник RT.