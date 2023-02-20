Пообещал новые антироссийские санкции и поставки оружия: что известно о визите Байдена в Киев

Глава Белого дома Джо Байден в понедельник утром прибыл в Киев с не анонсированным ранее визитом. Американский лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новых антироссийских санкциях, а также поставке оружия. В Совете Федерации и Госдуме поездку Байдена назвали очередной провокацией, отметив готовность Вашингтона и Киева к дальнейшей эскалации и продолжению работы по превращению Украины в плацдарм для боевых операций против России.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл с не анонсированным ранее визитом в Киев.

Фотографии появления главы Белого дома на улицах украинской столицы сначала опубликовали СМИ, затем кадры встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским появились в официальных аккаунтах главы украинского государства в социальных сетях. Это произошло около 13:00 мск.

Сообщения о визите Байдена публиковались на фоне уведомлений о срабатывании на территории Украины воздушной тревоги. Как отметили в Reuters, при этом о каких-либо ударах по украинской территории не сообщалось.

Американские СМИ опубликовали несколько сообщений с подробностями поездки Байдена. В частности, по данным The New York Times, глава Белого дома прибыл в Киев после «многочасовой» дороги на поезде. В свою очередь, издание Politico сообщило, что поездка Байдена была подготовлена за «очень короткий промежуток времени», около недели.

Отметим, что ещё 17 февраля координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в графике Байдена, запланировавшего на этой неделе поездку в Польшу, нет встречи с Зеленским.

Вскоре после появления в СМИ фотографий с Байденом в Киеве Белый дом опубликовал заявление американского лидера. Президент высказался о намерениях оказывать дальнейшую поддержку Украине, а также анонсировал новые антироссийские санкции и поставки оружия.

«Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и РЛС воздушного наблюдения, предназначенных для защиты украинского населения от воздушных бомбардировок», — говорится в заявлении Байдена.

По словам президента США, он прибыл в Киев, чтобы подтвердить «непоколебимую и неослабевающую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Байден заявил, что за минувший год США выстроили «коалицию стран от Атлантического до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину посредством беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки».

В ходе прошедшей позднее пресс-конференции Байден заявил, что впереди будут «трудные дни, недели и годы», однако, по его словам, США будут оказывать поддержку Киеву «так долго, как потребуется».

Зеленский, в свою очередь, заявил, что визит Байдена — это «важный сигнал поддержки для Украины». Как сообщила пресс-служба украинского президента, после представления членов украинской и американской делегаций лидеры пообщались в формате с глазу на глаз.

Как сообщает CNN, одним из предметов обсуждения между Байденом и Зеленским стали возможные поставки Киеву дальнобойного оружия.

Отметим, что около 15:00 мск СМИ сообщили об отъезде Байдена в Польшу.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что встреча Байдена с Зеленским в Киеве призвана продемонстрировать, что они не избегают возможной эскалации.

«Они хотят показать, что вот такие они смелые, решительные и ничего не боятся. В том числе и не боятся обострения ситуации. Я думаю, что для этого всё это. Показать якобы поддержку Зеленскому и Украине. Абсолютно провокационное решение», — сказал сенатор в беседе с RT.

В свою очередь, в Госдуме заявили, что визит Байдена должен продемонстрировать точку зрения, что «Зеленский всё делает правильно». Об этом в беседе с RT высказался первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Та задача, которая поставлена Зеленскому, она была выполнена. Задача одна: максимально уничтожить православный, славянский, русский мир. Поэтому Байден и прибыл, чтобы показать Украине, что «мощная и сильная» Америка с вами», — заявил депутат.

По его словам, всё делается только для того, чтобы «уничтожить Украину и сделать из неё плацдарм для боевых операций против России».