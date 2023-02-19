«Двуличие Вашингтона возмутительно»: в посольстве ответили на заявления США о причастности РФ к преступлениям на Украине
- РИА Новости
Посол России в США Анатолий Антонов ответил на заявление вице-президента США Камалы Харрис, которая на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности обвинила Россию в «преступлении против человечности» на Украине. Дипломат заявил, что РФ рассматривает подобные инсинуации как «беспрецедентную по степени цинизма попытку демонизировать страну в рамках развязанной... гибридной войны».
«Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона — оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего безудержную милитаризацию киевского режима. Когда-то американцы говорили, что будут поставлять республике исключительно оборонительные вооружения, а теперь передают тяжёлую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия. США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков. Вопиющей акцией становится то, что по воле Белого дома на нашу страну, как и 80 лет назад, пойдут танки с крестами», — говорится в комментарии Антонова, опубликованном в официальном Telegram-канале посольства РФ в США.
При этом посол добавил, что американские чиновники игнорируют применение ВСУ запрещённых боеприпасов, а также закрывают глаза на зверства режима Зеленского и не замечают продолжающихся много лет ударов по населённым пунктам в Донбассе.
«Подобное двуличие Вашингтона возмутительно. Почему Госдепартамент молчит о злодеяниях украинских головорезов? Куда смотрят эксперты американских правозащитных организаций? Отчего никто не призывает наказать фашиствующих молодчиков?» — заявил Антонов.
Обстрелы ВСУ
За минувшие сутки Вооружённые силы Украины 12 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики, ранен подросток 2010 года рождения. По данным представительства ДНР в СЦКК, всего ВСУ выпустили 45 снарядов.
В то же время российские военные уничтожили опорный пункт украинских сил в ЛНР двумя термобарическими реактивными снарядами из тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк».
«Отработали по опорному пункту противника, расход — два НУРСа», — рассказал РИА Новости российский военнослужащий.
Российские артиллеристы также уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ под Херсоном.
«Вчера артиллерийским огнём в районе населённого пункта Дарьевка были уничтожены РЛС AN/TPQ-36 и перевозивший её автомобиль типа «пикап», — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
ВСУ при этом потеряли четырёх военных, ещё один получил ранения.
Источники агентства также сообщают, что в Черниговской области командование предупредило военнослужащих о недопустимости принимать продукты и воду от местных жителей. Отмечается, что такое заявление ВСУ сделали после произошедшего массового отравления едой, полученной от волонтёров.
Кроме того, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры боя российских солдат в окопах с американским бронеавтомобилем MRAP MaxxPro.
В то же время, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей.