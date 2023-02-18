«Двое бойцов получили ожоги лёгких»: ВСУ применили под Угледаром боеприпас с отравляющим веществом

Военные ВСУ сбросили боеприпас с неизвестным отравляющим веществом на позиции союзных сил под Угледаром, сообщает РИА Новости. Двое российских военнослужащих получили ожоги лёгких, у них также наблюдаются все признаки отравления. В ЛНР при этом ликвидирована участвовавшая в боевых действиях украинская женщина-снайпер. В то же время в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, в некоторых начались экстренные отключения света.

Украинские бойцы сбросили боеприпас с неизвестным отравляющим веществом на позиции союзных сил под селом Урожайное и Великой Новосёловкой.

«Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — сообщили РИА Новости российские военные.

По данным агентства, двое бойцов получили ожоги лёгких, у них также наблюдаются все признаки отравления — рвота и раздражение слизистых. Остатки боеприпаса и снаряда со сбитого коптера направлены на экспертизу.

В представительстве ДНР в СЦКК рассказали о ночном обстреле Никитовского района Горловки снарядами калибра 152 мм. Всего за минувшие сутки Вооружённые силы Украины 24 раза обстреливали населённые пункты ДНР, в Кировском районе Донецка ранен мирный житель. Под огонь ВСУ также попали районы Макеевки. Повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Также сообщается о гибели экс-депутата Думы Владивостока Дмитрия Ямщикова в зоне спецоперации на Украине.

«Вчера сообщили печальную весть», — рассказал председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Гордумы Владивостока IV созыва Михаил Веселов.

В то же время в ЛНР ликвидирована украинская женщина-снайпер, участвовавшая в боевых действиях, рассказал РИА Новости командир разведвзвода ВДВ. Задачу выполнили российские снайперы во время штурма.

«Уже непосредственно после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов (российских десантников) было обнаружено, что снайпером является женщина около 35 лет», — рассказал военнослужащий.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что войска Украины усилили грабёж местного населения в подконтрольной им части Запорожской области.

«Украинские оккупанты, выдавая себя за «захисников» (защитников. — RT), нещадно грабят наш край, осознавая, что приближается время, когда им придётся поспешно бежать, спасая свои жизни», — цитируют его РИА Новости.

Рогов добавил, что украинская армия «пронизана коррупционными схемами» и до обычных солдат мало что доходит из полагаемого снабжения. Напомним, по данным газеты The Wall Street Journal, Соединённые Штаты намерены отправить аудиторов в зону боевых действий на Украине с целью контроля за использованием военной помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву.

При этом глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил, что украинские олигархи по-прежнему скрывают свои активы на полуострове.

«В том числе движимое и недвижимое имущество, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, чтобы было труднее установить и выйти на подлинного собственника», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что работа по выявлению крымского имущества враждебно настроенных к России украинских олигархов продолжается и будет доведена до конца. При этом собственности добропорядочных украинцев в Крыму ничто не угрожает.

Воздушная тревога на Украине

В Киеве, Киевской и Одесской областях, а также в Харьковской области начались экстренные отключения света, сообщает Klymenko Time со ссылкой на ДТЭК. Превентивные отключения света начались в Днепропетровске, часть города осталась без электричества.

Кроме того, два взрыва произошло в субботу утром в Хмельницком на западе Украины, сообщил в своём Telegram-канале глава областной администрации Сергей Гамалий.

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.